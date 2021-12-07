Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'ten kızdıran ifade! "Cincona 6 Kasım'da..."

Oyuncuları soyunma odasında tebrik eden Bilecik, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.