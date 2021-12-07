Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'ten kızdıran ifade! "Cincona 6 Kasım'da..."

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu. İki takım arasındaki rövanş maçı, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray camiasına karşı kullandığı ifadeyle tepki çekti.
Oyuncuları soyunma odasında tebrik eden Bilecik, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.
Erol Bilecik'in konuşmasında "cincon" ifadesini kullanması, Galatasaray taraftarının büyük tepkisin çekti.