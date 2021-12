Fırtına 2022’ye çift haneli farkla girer

SERDAR, PEREİRA'YI İPOTEK ALTINA ALDI!

Ligde 'ara kapanır' diyenlerin bu fikri akıllarından değil, gönüllerinden geçendir. Mevcut fikstürle Trabzonspor 'un yeni yıla çift haneli puan farkıyla girmesi yüksek ihtimalErken olacak belki ama Trabzonspor şampiyonluğa çok yakın. Takımın genel görüntüsü uyumlu, saha içi düzeni oturmuş ve arka arkaya da istediği sonuçları alabiliyorBordo-mavili ekibi zirvede tutan oyun istikrarı. Üç Büyükler kendi içlerindeki kaostan çıkamadılar. Çözüm üretemediler ve üstlerindeki baskıyı kaldıramadılarŞampiyonluğun olmazsa olmazı iyi bir kaleci ve sezonun başaktörü olacak olan adamdır.Ancak ortada 69 puan varken ve ocak ayında da Afrika Kupası varken, şampiyonluk ilanına gerek yok. İstanbul takımlarının ne oyun ne de tabela istikrarı var. Bu yüzden 'fark kapanır' diyenlerin bu fikri akıllarından değil, gönüllerinden geçendir. F.Bahçe, evinde maç kaybetmemiş Gaziantep 'e konuk olacak, ardından derbi... Haftalardır kazanamayan Beşiktaş Kayseri 'yle oynarken, G.Saray'ın önünde Sivas , Adana Demir deplasmanları ve içeride Başakşehir maçı var. Bu fikstürle 2022'ye Trabzonspor'un çift haneli puan farkıyla girmesi yüksek ihtimal.Beşiktaş bundan sonra şampiyonluğu yakalarsa, Türk futbol tarihinin en büyük mucizesini gerçekleştirmiş olur. G.Saray'ın oyun gücü var ama skor üretecek kaliteyi bir türlü bulamıyor. F.Bahçe açısından da durum kolay değil. Trabzonspor'un muazzam bir istikrarı var. Kayıpsız yürüyor. F.Bahçe bir şekilde yarışın içine girme adına iki ileri-bir geri devam ettiği için bu potaya da kolay kolay giremiyor.Trabzon'u zirvede tutan oyun ve skor istikrarı. Üç Büyükler kendi içlerindeki kaostan çıkamadılar. Çözüm üretemediler, baskıyı kaldıramadılar. Rekabet içinde bir yarış görebilmemiz için Trabzonspor'un puan kaybetmesi gerekiyor. Klasik bir deyim vardır; "Kötü oynarken bile kazanacaksın."F.Bahçe'nin Trabzonspor ile arasında 12 puan fark var. Ancak G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir ile büyük puan farkları yok. Trabzonspor'un takım oyununu, motivasyonunu düşünürsek ligin en iyi oyununu oynuyorlar. G.Saray ile Beşiktaş da Avrupa sonrasında eğer üst üste maç kazanma alışkanlığını yakalarlarsa yarışa katılmaya çaba sarf edecektir.Erken olacak belki ama bana göre Trabzonspor şampiyonluğa çok yakın. Trabzonspor uyumlu, saha içi düzeni oturmuş ve istediği sonuçları alabiliyor. İstanbul'un Üç Büyükleri'nde ise büyük bir kırılma var. Beşiktaş ile G.Saray şampiyonluğa havlu attı.Pereira hiçbirFenerbahçeli oyuncu için bize bir fikir vermediçünkü ilk 11'i hiç olmadı. Dolayısı ile defansve kaleci haricinde sürekli oynayan bir futbolcuyok.Serdar'ın performansıönemli. Göztepe maçında attığı golden sonra da 11 başlamalıydı.Ama F.Bahçe'nin birinci santrforu Valencia'dır.Sezon başında hakkındaeleştiriler vardı; "F.Bahçe'nin santrforu bu mu olacak?"diye... Ben de şöyle bir görüş paylaşmıştım:" Serdar Dursun, üstünde devamedilirse Fenerbahçe'nin birinci santrforu olur.Serdar, attığı 3 gollePereira'yı ipotek altına aldı. Portekizli hoca, artık santrforarayışlarını bir kenara bırakıp kendi aldırdığı Berisha'yatorpil geçmemeli ve tam bir golcü olduğunu ispatlayanSerdar Dursun'a 11'de yer vermeli.Serdar,F.Bahçe'nin istediği tipte birmerkez santrfor. Sürekli oynarsabaşarılı olacağına inanıyorum. AmaF.Bahçe'nin sorunu yalnızca santrfordeğil. Takım istikrarında problem var.Her hafta kanat oyuncuları, orta alanoyuncuları, forvet oyuncuları değişiyor.Serdar Dursun, büyükkariyerli ve çok hızlı bir santrfor değil.Pas oyununadaha yatkın olanF.Bahçe'nin santrforu,G.Saray'ın ligi ıskaladığını düşünmüyorum. Avrupa ile lig arasındaki en büyük fark oyun anlayışı. Terim, Avrupa'da yenilmezliği getiren sistemi nedense Türkiye'de uygulamamakta direniyor.G.Saray, Lazio'ya karşı gruptan çıkmış olarak oynayacak. İtalyan takımlarıyla deplasmanda oynamak kolay değil. Ancak Marsilya ve Lokomotiv deplasmanlarında sergilenen kompakt futbol anlayışı puan ve puanlar getirdi.Fatih hoca, grup birinciliğinin öneminin altını çizerken, Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakiplerle karşılaşmayacaklarını belirtti. Şu anda istediklerini elde ettiler. İyi bir kontratak takımı oldular.Bu nedenle tarzlarına en uygun ortamı da buluyorlar. Yine de kura şansı, futbolun çok önünde bu etapta.Altıncı maça namağlup gelip Şampiyonlar Ligi'nden geleceklerle play-off oynamak zorunda kalmak kadar büyük bir kâbus yok G.Saray için. Marsilya ve Moskova deplasmanlarında gol yemeyen Terim'in takımı, karşısında risk alacak ama aynı zamanda son dönemde Serie A'da savunması dağılmış, Napoli'den 4, Udinese'den 4 ve Sampdoria'dan 1 gol yemiş Lazio'yu bulacak. Roma'da oynamak zordur. Marsilya'da da zordu.Gözler elbette yine Kerem'de, stoper ikilisi ve eski takımına karşı oynayacak olan Muslera'da olacak.Galatasaray'ı Lazio ile zor bir maç bekliyor. Takımın ligdeki durumu çok umut verici değil. Ama Avrupa kulvarı başka bir olay. Tahmin ediyorum üst düzey bir motivasyon ile oynayacaklar. Grup birincisi olmak çok önemli. Çünkü ikinciler playoff'ta Şampiyonlar Ligi'nden gelen çok güçlü takımlarla eşleşecek.G.Saray scout ekibi, benzer maliyette ve yaşta başka santrfor ismini Terim'e iletmişse Mohamed'den vazgeçebilirler.'15-20 milyon istiyoruz' diyen bir yönetimleri var. 4 milyon dolar ve uygun ücretiyle Mostafa, G.Saray'da kalmalı diyorum ama edindiğim izlenim Florya'nın başka bir isme yöneleceği yönünde.Mohamed, özel yaşamından dolayı mı bilemiyorum ama geldiği dönemdeki futbolunun çok uzağında oynuyor. Çalım atma becerisi yok, ikili mücadeleye fazla katılmıyor. Sadece sürati var. Ayrıca kafa toplarında etkili olmasına rağmen yerden çok başarılı değil. Ben yönetimin, eğer satış konusunda bir Fransız kulübüyle anlaşmaya varmadıysa, Mohamed'in bonservisini alacağını düşünmüyorum.Bu konunun uzaması hem onu hem G.Saray'ı sıkıntıya sokuyor.Mohamed'in olayı şöyle; geldiği zaman çok müthiş bir santrfor transfer edildi diye düşündüm.Fatih Terim disiplinine rağmen hâlâ eski gücünden çok uzak. Bence Galatasaray yönetimi de bunu düşünüyor.Hiçbir oyuncu belirsizlikten hoşlanmaz. O yüzden uzun süreli kontratlarda rakam düşük de olsa imza atarlar. Mostafa'yı almak istediklerini açıkladılar. Bu samimiyet oyuncu için pozitif bir hava yaratır.Şu ana kadar oynadığı futbolla 'iyi oyuncu'dan öteye gidemedi. Santrfor rekabetinde öne geçemedi.İstanbul'daki ilk Dortmund maçında kaybetse bile oyun olarak keyif veren bir takımdan bugün bambaşka bir noktaya geldi. Her şeye rağmen son maçta elde edilebilecek olan için tekrar bir motivasyon yakalanacağını düşünüyorum.Beşiktaş'ın gruptan çıkması zordu ama 5 mağlubiyet biraz '' oldu. Çok daha fazlası ligde olduğu için bu akşam çıkacakları formalite maçında as oyuncular yerine Şampiyonlar Ligi müziğini seremonide dinleyecek gençleri tercih ederler diye düşünüyorum. Dortmund-Beşiktaş maçını izlemek bizim için mecburiyet.Şampiyonlar Ligi için maliyetli bir kadro kurulmasına rağmen hiç puan alınmaması Beşiktaş'a yakışmadı.Beşiktaş'a aidiyet duygusu göstererek oynamadılar.Genç yıldız Can Bozdoğan'ın hırsı,zihniyetli yabancılarda yok.