Galatasaray’ın istediği Bakambu’dan flaş talep! Maaş beklentisi şoke etti

Süper Lig'in 15. haftasında Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında bir yara daha aldı. Sarı-kırmızılı takım, lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk şansını iyice zora soktu.

Ligin ikinci yarısı için kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmeyi planlayan Aslan, bir dönem Bursaspor forması giyen Bakambu'yu transfer etmek istiyor.

Çin'den ayrılma kararı alan ve G.Saray'ın da listesinde olan Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönecek.

Eski kulübü Villarreal ile görüşen 30 yaşındaki oyuncu, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık kontrat talep etti.

Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş için şartı ise yıllık 3 milyon Euro.

Sarı-kırmızılı yönetim sezon başında Bakambu ile aynı paraları isteyen Ghezzal ve Elneny transferlerini veto etmişti.

Bu sezon Diagne, Mohamed ve Halil'den beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray'da ocak ayında forvet takviyesi gündemde.

Eski Bursasporlu Bakambu dışında Real Madrid'de umduğunu bulamayan Jovic'in de ismi sarı-kırmızılılarla anılıyor.