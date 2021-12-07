GZT Giresunspor lige damga vurdu

Süper Lig’de sezona durgun başlayan ve ilk 7 haftada 2 puan toplayan yeşil-beyazlılar son 8 karşılaşmada ise tam 17 puan almayı başardı
GZT Giresunspor, geç ısındığı Süper Lig'de adından söz ettirmeye başladı. Sezona istediği gibi giremeyen yeşil-beyazlı ekip, ilk 7 haftadasadece 2 puan almıştı. Ligin 8'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, 44 yıl aradan sonra yeniden mücadele ettiği ligde ilk 3 puanını aldı ve kötü gidişatına "dur" dedi. Göztepe galibiyeti ile çıkışa geçen Giresunspor, son 8 haftada fırtına gibi esti. Bu karşılaşmalarda sadece bir kez kaybeden Giresun ekibi, 5 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederek 17 puan topladı. Bu seride İstanbul'da Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden yeşil-beyazlıların toplamda19 puanı bulunuyor. Yönetici İsmail Kurt da 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıklarını hatırlatarak, "Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Şimdi hafta sonu Adana Demirspor deplasmanından da puan çıkarmak istiyoruz" dedi.