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Giriş Tarihi: 7.12.2021 11:58 Son Güncelleme: 7.12.2021 12:00

Kadıköy'ün golcüsü Serdar Dursun! Dikkat çeken detay

VOLKAN DEMİR
Kadıköy’ün golcüsü Serdar Dursun! Dikkat çeken detay

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği maça damga vuran isim Serdar Dursun oldu. Sezon başında bedelsiz olarak sarı-lacivertli takımın yolunu tutan milli futbolcu, 3 gol atarak yıldızlaştı. 30 yaşındaki santrfor, ligdeki 5 golünü de Kadıköy'de atarak dikkat çekti.

Fenerbahçe'de yönetimin alternatif golcü olarak Almanya 2. Ligi ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak transfer ettiği Serdar Dursun, Çaykur Rizespor karşısında adeta patlama yaptı.

İsmi Avrupa listesine yazılmadığı için sadece Süper Lig'de görev alan ve 10 maçta 423 dakika forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rize karşılaşmasında coştu.

Bundan önceki 9 maçında 2 gol kaydedebilen milli futbolcu, önceki gün oyuna 62. dakikada Berisha'nın yerine girmesine rağmen 28 dakikada 3 gol birden attı.

BEDELSİZ OLARAK TRANSFER EDİLDİ

Yaptığı hat-trick'le takımın en golcü ismi konumuna gelen Serdar Dursun, attığı 5 golü de Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı maçlarda kaydetti.

A Milli Takım'da özellikle Letonya ve Cebelitarık mücadelelerinde hayli etkili olan, birer de gol atan gurbetçi futbolcu, bedelsiz olarak transfer edilmiş olmasına rağmen takıma verdiği katkıyla 'alternatif transfer' tanımının güzel bir örneği oldu.

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Kadıköy'ün golcüsü Serdar Dursun! Dikkat çeken detay
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