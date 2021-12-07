Kadıköy’ün golcüsü Serdar Dursun! Dikkat çeken detay

Fenerbahçe'de yönetimin alternatif golcü olarak Almanya 2. Ligi ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak transfer ettiği Serdar Dursun, Çaykur Rizespor karşısında adeta patlama yaptı.
Bundan önceki 9 maçında 2 gol kaydedebilen milli futbolcu, önceki gün oyuna 62. dakikada Berisha'nın yerine girmesine rağmen 28 dakikada 3 gol birden attı.
BEDELSİZ OLARAK TRANSFER EDİLDİ
Yaptığı hat-trick'le takımın en golcü ismi konumuna gelen Serdar Dursun, attığı 5 golü de Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı maçlarda kaydetti.
A Milli Takım'da özellikle Letonya ve Cebelitarık mücadelelerinde hayli etkili olan, birer de gol atan gurbetçi futbolcu, bedelsiz olarak transfer edilmiş olmasına rağmen takıma verdiği katkıyla 'alternatif transfer' tanımının güzel bir örneği oldu.