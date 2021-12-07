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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Lazio’ya marsilya taktiği

MEHMET ÖZCAN
Lazio’ya marsilya taktiği

Fransız ekibinin savunmasının öne çıkışlarını affetmeyen G.Saray, Lazio karşısında da açık arayacak. Feghouli&Morutan aralara kaçacak, Diagne rakip savunmayı yıpratacak

Ligde lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, Avrupa Ligi'ne konsantre oldu. Lazio ile İtalya'da liderlik maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı takımın yol haritası 4-2'lik Marsilya zaferi olacak. O gün Aslantepe'de beraberliğin yetmediği Fransız ekibine savunmasını öne çıkarmasının cezasını Cicaldau, Feghouli ve Babel kesmişti. İzolasyondaki Cicaldau dışında aynı hücum hattı Roma'da sahada olacak ve galibiyetten başka şansı olmayan Lazio'nun hatasını kovalayacak. Serie A'da son 4 maçında 11 gol yiyen İtalyan ekibinin savunma zaafları, Florya'da video-analizlerle oyunculara tek tek gösteriliyor.

TAYLAN İLE BERKAN YÜKÜ OMUZLAYACAK
Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmek isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Cicaldau-Morutan değişikliği dışında Marsilya 11'ini bozmayacak. Muslera'nın önünde Yedlin- Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Tek ön libero Taylan Antalyalı'yı Berkan tamamlayacak. Feghouli ve Morutan oyun içinde sık sık yer değiştirecek. İleri uçtaki Diagne'nin açtığı alanları Kerem dolduracak. Terim, Lazio maçının gidişatına göre kulübeden Mohamed, Halil, Babel ve Barış Alper hamlelerinde bulunacak.

İMMOBİLE UMUDU!
LAZIO-Sampdoria (3-1) maçında 2 gol atan İmmobile, ağrıları yüzünden maçı yarıda bıraktı. G.Saray maçı nedeniyle riske edilmeyen yıldız oyuncu, İtalyan basınına göre perşembe günü sahada olacak. Aksi halde ise forma Vedat Muriqi'te...

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Lazio’ya marsilya taktiği
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