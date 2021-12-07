Lazio’ya marsilya taktiği

Fransız ekibinin savunmasının öne çıkışlarını affetmeyen G.Saray, Lazio karşısında da açık arayacak. Feghouli&Morutan aralara kaçacak, Diagne rakip savunmayı yıpratacak
Ligde lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, Avrupa Ligi'ne konsantre oldu. Lazioile İtalya'da liderlik maçına çıkacakolan sarı-kırmızılı takımın yol haritası4-2'lik Marsilya zaferi olacak. O gün Aslantepe'de beraberliğin yetmediği Fransız ekibine savunmasını öne çıkarmasının cezasını Cicaldau,Feghouli ve Babel kesmişti. İzolasyondaki Cicaldau dışında aynı hücum hattı Roma'da sahada olacak ve galibiyetten başka şansı olmayan Lazio'nun hatasını kovalayacak. SerieA'da son 4 maçında 11 gol yiyenİtalyan ekibinin savunma zaafları,Florya'da video-analizlerle oyuncularatek tek gösteriliyor.
TAYLAN İLE BERKAN YÜKÜ OMUZLAYACAK
Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmek isteyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Cicaldau-Morutan değişikliği dışında Marsilya 11'ini bozmayacak. Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Tek ön libero TaylanAntalyalı'yı Berkan tamamlayacak. Feghouli ve Morutan oyun içinde sık sık yer değiştirecek. İleri uçtaki Diagne'nin açtığı alanları Kerem dolduracak. Terim, Lazio maçınıngidişatına göre kulübedenMohamed, Halil, Babelve Barış Alper hamlelerindebulunacak.
İMMOBİLE UMUDU!
LAZIO-Sampdoria (3-1) maçında 2 gol atan İmmobile, ağrıları yüzünden maçı yarıda bıraktı. G.Saray maçı nedeniyle riske edilmeyen yıldız oyuncu, İtalyan basınına göre perşembe günü sahada olacak. Aksi halde ise forma Vedat Muriqi'te...