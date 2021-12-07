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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Puansız kapatmak istemiyoruz

Puansız kapatmak istemiyoruz

Şampiyonlar Ligi’nin kendileri için bir tecrübe olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, “En azından beraberlikle ayrılmayı hedefliyoruz” dedi

Beşiktaş teknik Direktörü Sergen Yalçın, Almanya'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu seviyenin en üst turnuvasında oynuyoruz. Bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı plan ve düşüncelerimiz vardı. Sakatlıklar, sorunlar, farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı tek şey tecrübe oldu. Grubu puansız kapatmak istemiyoruz. En azından beraberlik hedefliyoruz. Daha dinç bir kadroyla oynamayı düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne bir daha ne zaman direkt gider Türk takımları bilmiyorum."

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Puansız kapatmak istemiyoruz
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