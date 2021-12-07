Beşiktaş teknik Direktörü Sergen Yalçın, Almanya'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu seviyenin en üst turnuvasında oynuyoruz. Bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı plan ve düşüncelerimiz vardı. Sakatlıklar, sorunlar,farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık.Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı tek şeytecrübe oldu. Grubu puansız kapatmak istemiyoruz. En azından beraberlik hedefliyoruz. Daha dinç bir kadroyla oynamayı düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne bir daha ne zamandirekt gider Türk takımları bilmiyorum."