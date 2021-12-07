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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Sıvasspor 200’ü buldu

Sıvasspor 200’ü buldu

Yiğido, tek golle kazandığı Alanyaspor maçında Süper Lig tarihinde 200. galibiyetine ulaştı

2005-2006 sezonundan beri Süper Lig'de mücadele eden Demir Grup Sivasspor, 2021- 2022 sezonunun 15. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki 200. galibiyetini elde etti. Toplam 537 maçta 186 yenilgi, 151 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar rakip filelere ise 740 gol gönderirken, kalesinde 729 gol gördü. Toplam 751 puan toplayan Sivas, maç başına 1,398 puan ortalaması yakaladı. Yiğidolar ligdeki 50. galibiyetini Fenerbahçe (2-1), ilk dalyayı Eskişehirspor (1-0) ve 150. galibiyeti de Antalyaspor'u (4-1) yenerek elde etmişti.

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Sıvasspor 200’ü buldu
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