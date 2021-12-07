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Giriş Tarihi: 7.12.2021 17:50 Son Güncelleme: 7.12.2021 17:55

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kontrol amaçlı hastaneye gitti!

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kontrol amaçlı hastaneye gitti!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, A Spor'un verdiği son dakika bilgisine göre bel fıtığı nedeniyle hastaneye gitti. Aykut İnce'nin verdiği son bilgiye göre Terim, kontrol amaçlı hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Son dakika haberi... Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, ligdeki inişli çıkışlı performansının aksine Avrupa'da lider konumda yer alıyor. Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçına Lazio deplasmanında çıkacak olan sarı-kırmızılılar, İtalya'ya hareket edecek.

A Spor'un son dakika haberine göre, Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, bel fıtığı nedeniyle hastaneye gitti. A Spor sunucusu Aykut İnce'nin verdiği son bilgiye göre Terim, Lazio maçı öncesi ağrı hissettiği nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye gitmek zorunda kaldı.

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Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kontrol amaçlı hastaneye gitti!
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