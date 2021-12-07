Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kontrol amaçlı hastaneye gitti!

Son dakika haberi... Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, ligdeki inişli çıkışlı performansının aksine Avrupa'da lider konumda yer alıyor. Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçına Lazio deplasmanında çıkacak olan sarı-kırmızılılar, İtalya'ya hareket edecek.

A Spor'un son dakika haberine göre, Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Fatih Terim, bel fıtığı nedeniyle hastaneye gitti. A Spor sunucusu Aykut İnce'nin verdiği son bilgiye göre Terim, Lazio maçı öncesi ağrı hissettiği nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye gitmek zorunda kaldı.