Son dakika: Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap! "İddialarını ispat etmelidir"

Görünen o ki mevcut federasyon bu görevi kulüplere rağmen ve kulüplerin memnuniyetsizliğine rağmen devam ettirmekte ısrarcı. Bağırarak çağırarak kimseye mutluluk dağıtmayacağım. Kulübün haklarını savunacağım ve bütün toplantılarda masada olmaya devam edeceğim. Gerekli bütün mercilerde, gerekli bütün konuşmaları yaparak Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunacağım.

Hak bağırarak, çağırarak savunulmuyor. Hak, bir sonuç elde ettiği zaman savunulmuş oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde senelerce bağırıp çağırıp sonuç elde edemeyen birçok kulüp ve yönetici gördük. Buna bazen bizim kulübümüz de dahil oldu. Biz, akılcı ve sonuç odaklı bir şekilde bu işi halledeceğiz.