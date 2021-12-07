Son dakika: Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a cevap! "İddialarını ispat etmelidir"

Son dakika...Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde TFF ve MHK'yı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Elmas, soyunma odası koridorlarında ses kaydı yapan gözlemcilerin olduğunu, Fatih Terim'e ve Galatasaraylı futbolculara verilen cezalarla diğer takımlara verilen cezalarda çifte standart uygulandığı, TFF'nin içinde Nihat Özdemir'in arkasından başkanlığa hazırlanan isimlerin olduğunu ifade etmişti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'ın bu açıklamlarına cevap verirken, iddialarını isim isim açıklaması gerektiğini söyledi.
Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:
"İDDİALARINI İSİM İSİM AÇIKLAMALIDIR"
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın çeşitli kerelerde, şahsım, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve Federasyonumuzla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunması, kabul edilmesi imkânsız olan bu iddiaların kamuoyunda yer alması nedeniyle bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu, 98 yıllık köklü bir tarihe sahip millî bir kurumdur. TFF Yönetim Kurulu'nun üyeleri; değerli, saygın ve önemli insanlardır.
Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız.
Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır.
Ayrıca; Federasyonumuz, yoğun bir şekilde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Türk Futbol Hakemlik Sistemi, Yayın İhalesi, TBMM nezdinde devam eden Yeni Spor Kulüpleri Yasası, Korsan Yayınların Engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürütmektedir.
Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur.
Sayın Başkanlarımızdan, yöneticilerimizden beklentim bu sorumlulukla ve sağduyuyla hareket etmeleridir. Bu vesileyle; Avrupa kupalarında mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diler, ülke puanına katkıda bulunmalarını temenni ederim.
Kamuoyuna saygılarımla."
BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz hafta birbirinden çarpıcı 2 basın toplantısı düzenlemiş; TFF ve MHK'nın son dönemdeki kararlarına dair açıklamalar yapmıştı.
Elmas'ın açıklamaları şöyle:
TFF ile yaptığımız görüşmelerde sadece kendimizle ilgili değil tüm kulüpler adına konuşuyoruz. Bizler, futbol sistemi içerisinde adi kararların alındığı, kişilerin ilişkilerine göre değil kurallara uyan, uymayana göre karar alındığı, eşit cezaların veya ödüllendirmelerin yapıldığı, herkesin eşit şartlarda mücadele edebildiği, bizlerin kulüplerimizi daha iyi yöneterek birbirimizi yukarı çekebildiğimiz bir sistem arzu ediyoruz.
Bunun için de tüm kulüplerle beraber çalışıyoruz. Sadece kendimize değil Türk futboluna adalet istiyoruz, bunu sağlamak federasyonun görevidir ve bu görevi yerine getirmesini bekliyoruz. Burada federasyonun Galatasaray'a verdiği cezalardan ziyade aynı suçlara farklı kişi ve kuruluşlara verdiği veya vermediği cezalar önemlidir. Biz bir avantaj değil, bütün kararlar ve cezalandırmalarda adalet istiyoruz. Herkese eşit adalet istiyoruz.
Galatasaray'ın maçlarında rakiplerimizin iyi yönetmediğini, hata yaptığını düşündüğü hakemlere verilen cezalar ve onlar için alınan önlemlerle, bizim iyi yönetmediğini düşündüğümüz hakemlere verilen cezalar ve onlara alınan önlemlerin aynı olmasını istiyoruz. Değişik maçlarda hakemlere verilen cezalardaki standartsızlığın hakemlere aslında bir mesaj verme niyeti de taşıdığının farkında olacak kadar bu işi iyi biliyoruz.
Rakibimizin şikayet ettiği bir hakemi çok uzun süre cezalandırırken bizim kötü yönettiğini düşündüğümüz hakeme ertesi hafta maç vermenin sadece bir gözlemci ve temsilci raporunun sonucu olmadığını, bunun hakemlere 'Galatasaray maçlarında rakibe hata yaparsanız cezası büyük olur, Galatasaray hata yaparsanız halleder geçeriz' demek olduğunu biliyoruz. Orta saha hakemini atarken o maça atanan Video Yardımcı Hakemin (VAR) kişiliğinin orta saha hakeminin veya sahadaki diğer hakemlerin yönetimine maç öncesi nasıl bir mesaj verdiğini biliyoruz.
Görünen o ki mevcut federasyon bu görevi kulüplere rağmen ve kulüplerin memnuniyetsizliğine rağmen devam ettirmekte ısrarcı. Bağırarak çağırarak kimseye mutluluk dağıtmayacağım. Kulübün haklarını savunacağım ve bütün toplantılarda masada olmaya devam edeceğim. Gerekli bütün mercilerde, gerekli bütün konuşmaları yaparak Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunacağım.
Hak bağırarak, çağırarak savunulmuyor. Hak, bir sonuç elde ettiği zaman savunulmuş oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde senelerce bağırıp çağırıp sonuç elde edemeyen birçok kulüp ve yönetici gördük. Buna bazen bizim kulübümüz de dahil oldu. Biz, akılcı ve sonuç odaklı bir şekilde bu işi halledeceğiz.
"Bizim adımıza yönetenler, bize rağmen yönetiyor. Bu bütün kulüplerin ortak fikri. Hakem atamalarını yapan kişiler, disiplin cezalarını veren kişiler değişiyor ama sorunlar baki kalıyor. En önemli problem liyakatsiz, futbolla alakası olmayan insanların kulüplerin geleceğini düşünmeden kararlar alabiliyor olmaları. Kişilerin kulüplerden kuvvetli olduğu, kararların kişileri duyulan sevgi ve nefrete göre alındığı bir sistem yürüyor. Biz bu sistemi değiştirme iradesini masaya koyduk. Bunu yapmaya devam edeceğiz.