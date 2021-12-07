Son dakika: Sergen Yalçın'dan istifa sorularına yanıt! "Camiamıza zarar vermesini istemiyoruz"

İSTİFA SORUSUNA YANIT!

"Doğal olarak bunun sorumlusu benim. Çok fazla bahane üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz kesinlikle. Buranın sağlıklı kalması, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı olmadı. Bizim de durumumuz çok iyi görünmüyor. Gidişatın bizim adımıza da sağlıklı olduğu görünmüyor. Böyle olmasını istemezdik. Geçen sezonki gibi kupalar kazanmak isterdik ama şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah en kısa sürede toparlarız diye düşünüyorum."

"Üzgünüz. Bizim için kötü bir Şampiyonlar Ligi periyodu oldu. 11'e 11 de zor, 11'e 10 çok daha zor oldu. Ders çıkaracağımız çok şey yaşadık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Kendi şapkamızı önümüze koyup, kendimizi test edeceğimiz bir süreç yaşadık bu periyotta."

"Kötü bir periyot yaşadık Şampiyonlar Ligi'nde" diyen Yalçın, "Futbolda işler bazen zorlaşıyor, bazen kolaylaşıyor. Biz de camia olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bundan sonra toparlanırız."

Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt!