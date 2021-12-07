Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sergen Yalçın'dan istifa sorularına yanıt! "Camiamıza zarar vermesini istemiyoruz"
Giriş Tarihi: 8.12.2021 01:49 Son Güncelleme: 8.12.2021 01:50

Son dakika: Sergen Yalçın'dan istifa sorularına yanıt! "Camiamıza zarar vermesini istemiyoruz"

Son dakika: Sergen Yalçın’dan istifa sorularına yanıt! Camiamıza zarar vermesini istemiyoruz

Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu ve sezonu puansız son sırada kapattı. Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, istifa sorularına yanıt verdi. Yalçın, "Çok fazla bahane üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz kesinlikle. Buranın sağlıklı kalması, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı olmadı. Bizim de durumumuz çok iyi görünmüyor." dedi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu ve sezonu puansız son sırada kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamlarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Sezon başında bunların olacağını söyleseler çok inanmazdık herhalde. Geçen sezon oyuncular çok iyi bir periyot geçirdi. Çok mücadele ettiler çok iyi işler yaptılar. Kadromuza da iyi takımlardan önemli takviyeler yaptık. Tabii kağıt üzerinde konuşulan şeyler sahaya yansıdığı zaman bazen öyle olmayabiliyor. Gerçekten iyi sonuçlar almıyoruz. Kötü oynuyoruz, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Oyunsal anlamda, vücut dili anlamında, motivasyon anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz içeride." dedi.

İSTİFA SORUSUNA YANIT!

"Doğal olarak bunun sorumlusu benim. Çok fazla bahane üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz kesinlikle. Buranın sağlıklı kalması, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı olmadı. Bizim de durumumuz çok iyi görünmüyor. Gidişatın bizim adımıza da sağlıklı olduğu görünmüyor. Böyle olmasını istemezdik. Geçen sezonki gibi kupalar kazanmak isterdik ama şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah en kısa sürede toparlarız diye düşünüyorum."

"Üzgünüz. Bizim için kötü bir Şampiyonlar Ligi periyodu oldu. 11'e 11 de zor, 11'e 10 çok daha zor oldu. Ders çıkaracağımız çok şey yaşadık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Kendi şapkamızı önümüze koyup, kendimizi test edeceğimiz bir süreç yaşadık bu periyotta."

"Kötü bir periyot yaşadık Şampiyonlar Ligi'nde" diyen Yalçın, "Futbolda işler bazen zorlaşıyor, bazen kolaylaşıyor. Biz de camia olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bundan sonra toparlanırız."

Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt!

"SEZON BAŞINDA BUNLARIN OLACAĞINI SÖYLESELER İNANMAZDIK"

"Sezon başında bunların olacağını söyleseler çok inanmazdık herhalde. Gerçekten iyi sonuçlar almıyoruz, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun sorumlusu doğal olarak benim. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz."

"DURUMUMUZ ÇOK İYİ GÖRÜNMÜYOR"

"Buranın sağlıklı kalması gerekiyor. Şu ana kadar çok da sağlıklı olmadı. Bizim de durumumuz çok iyi görünmüyor. Bundan sonraki gidişat bizim adımıza da sağlıklı görünmüyor. İyi yerlerde olmak isterdik ama şu anki duruma gelene kadar onu beceremedik."

"TÜM SORUMLULUK BANA AİT"

"Zor bir kulvar. Çok üst seviye bir organizasyon. Konuşulacak çok şey var ama şu anda bunları konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. İşler iyi gitmezken bahane üretmeyi istemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. İnşallah en kısa sürede toparlanır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kabusu sona erdi! Tarihin en kötü sezonu...
Son dakika haberi! Asgari ücret zammı için önemli açıklamalar: 2022 asgari ücret zam toplantısı yapıldı
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
Son dakika: Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Asgari ücret, fahiş fiyatlar ve salgında son durum...
Yerli ve milli teknolojilerimiz sahne aldı! Katar Emiri Al Sani, Hürjet ve Gökbey'i yakından inceledi
Bakan Dönmez duyurdu! Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi başlıyor
Son dakika: Biden-Putin zirvesi sona erdi! Beyaz Saray'dan ilk açıklama... ABD'den Rusya'ya yaptırım tehdidi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sergen Yalçın'dan istifa sorularına yanıt! "Camiamıza zarar vermesini istemiyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA