Son dakika: Sergen Yalçın'dan istifa sorularına yanıt! "Camiamıza zarar vermesini istemiyoruz"

Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu ve sezonu puansız son sırada kapattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamlarda bulundu.
Sergen Yalçın, "Sezon başında bunların olacağını söyleseler çok inanmazdık herhalde. Geçen sezon oyuncular çok iyi bir periyot geçirdi. Çok mücadele ettiler çok iyi işler yaptılar. Kadromuza da iyi takımlardan önemli takviyeler yaptık. Tabii kağıt üzerinde konuşulan şeyler sahaya yansıdığı zaman bazen öyle olmayabiliyor. Gerçekten iyi sonuçlar almıyoruz. Kötü oynuyoruz, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Oyunsal anlamda, vücut dili anlamında, motivasyon anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz içeride." dedi.
İSTİFA SORUSUNA YANIT!
"Doğal olarak bunun sorumlusu benim. Çok fazla bahane üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz kesinlikle. Buranın sağlıklı kalması, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı olmadı. Bizim de durumumuz çok iyi görünmüyor. Gidişatın bizim adımıza da sağlıklı olduğu görünmüyor. Böyle olmasını istemezdik. Geçen sezonki gibi kupalar kazanmak isterdik ama şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah en kısa sürede toparlarız diye düşünüyorum."
"Üzgünüz. Bizim için kötü bir Şampiyonlar Ligi periyodu oldu. 11'e 11 de zor, 11'e 10 çok daha zor oldu. Ders çıkaracağımız çok şey yaşadık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Kendi şapkamızı önümüze koyup, kendimizi test edeceğimiz bir süreç yaşadık bu periyotta."
"Kötü bir periyot yaşadık Şampiyonlar Ligi'nde" diyen Yalçın, "Futbolda işler bazen zorlaşıyor, bazen kolaylaşıyor. Biz de camia olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bundan sonra toparlanırız."
Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt!
"SEZON BAŞINDA BUNLARIN OLACAĞINI SÖYLESELER İNANMAZDIK"
"Sezon başında bunların olacağını söyleseler çok inanmazdık herhalde. Gerçekten iyi sonuçlar almıyoruz, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun sorumlusu doğal olarak benim. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz."
"DURUMUMUZ ÇOK İYİ GÖRÜNMÜYOR"
"Buranın sağlıklı kalması gerekiyor. Şu ana kadar çok da sağlıklı olmadı. Bizim de durumumuz çok iyi görünmüyor. Bundan sonraki gidişat bizim adımıza da sağlıklı görünmüyor. İyi yerlerde olmak isterdik ama şu anki duruma gelene kadar onu beceremedik."
"TÜM SORUMLULUK BANA AİT"
"Zor bir kulvar. Çok üst seviye bir organizasyon. Konuşulacak çok şey var ama şu anda bunları konuşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. İşler iyi gitmezken bahane üretmeyi istemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. İnşallah en kısa sürede toparlanır."