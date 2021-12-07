Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Konyaspor - Malatyaspor maçından gol sesi çıkmadı ( Konyaspor-Malatyaspor maç özeti ve goller )
Giriş Tarihi: 7.12.2021 15:54 Son Güncelleme: 7.12.2021 15:55

Süper Lig'de Konyaspor - Malatyaspor maçından gol sesi çıkmadı ( Konyaspor-Malatyaspor maç özeti ve goller )

DHA
Süper Lig’de Konyaspor - Malatyaspor maçından gol sesi çıkmadı Konyaspor-Malatyaspor maç özeti ve goller

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Çekiçi'nin şutunda kaleci Ertaç, topu çeldi.

26'ncı dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bytyqi ortasını yaptı. Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçildi.

73'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Serdar Gürler ortasını yaptı. Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

79'uncu dakikada Konyaspor yine sağ kanattan geldi. Serdar'ın ortasında ceza sahasında içinde Guilherme şutunu çekti. Kaleci Ertaç'tan seken topu Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Asgari ücret zammı için önemli toplantı başladı: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
İrfan Can Eğribayat tüm Türkiye'yi ağlattı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Konyaspor - Malatyaspor maçından gol sesi çıkmadı ( Konyaspor-Malatyaspor maç özeti ve goller )
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA