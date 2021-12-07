Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Szalai Chelsea’de’
Giriş Tarihi: 7.12.2021

‘Szalai Chelsea’de’

‘Szalai Chelsea’de’
İki maç yedek kaldıktan sonra Ç.Rizespor karşılaşmasında iki asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Attila Szalai için Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi'den bilindik bir açıklama geldi. Rossi, 23 yaşındaki stoperin Chelsea'ye transfer olacağını belirtip şunları söyledi: "Aslında Serie A için çok uygun bir futbolcu. Şu anda Fenerbahçe'de oynuyor fakat sanırım Chelsea'ye transfer olacak. İspanya'daki önemli takımlar da onu takip etti ama görünüşe göre Chelsea'ye transferi bitti. Anlaşma tamamlandı."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için mutlu son! Memur maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacak
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi
İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamadı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 asgari ücret zam oranı için özel anket! İşte asgari ücret için dikkat çeken o rakam
Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız el hareketine tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Millet öyle bir hareket çeker ki..
Meteoroloji bölge bölge uyardı; kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor! 28 il için sarı, 7 il için de turuncu kodlu uyarı verildi
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Szalai Chelsea’de’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA