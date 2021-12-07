‘Szalai Chelsea’de’

İki maç yedek kaldıktan sonra Ç.Rizespor karşılaşmasında iki asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Attila Szalai için Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi'den bilindik bir açıklama geldi. Rossi, 23 yaşındaki stoperin Chelsea'ye transfer olacağını belirtip şunları söyledi: "Aslında SerieA için çok uygun bir futbolcu.Şu anda Fenerbahçe'de oynuyorfakat sanırım Chelsea'ye transferolacak. İspanya'daki önemlitakımlar da onu takipetti ama görünüşe göreChelsea'ye transferi bitti.Anlaşma tamamlandı."