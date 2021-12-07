Trabzonspor’un gözü 48 yıllık rekorda! Antalya ve Hatayspor...

48 SEZONUN EN UZUN SERİSİ

1977-78 sezonunda son 4 maçtan galibiyle ayrılarak sezonu tamamladıktan sonra şampiyon olduğu 1978-1979 sezonunda 25 maç arka arkaya kaybetmeyen ve toplamda 29 maçla tarihi yenilmezlik rekorunu elde eden Trabzonspor, 2 maç daha kaybetmemesi halinde bu rekorunu yakalamış olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'de 29 maçlık rekoru yakalaması halinde 48 sezondur mücadele ettiği ligdeki en uzun yenilmezlik rekoruna ortak olacak.