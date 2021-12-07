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Giriş Tarihi: 8.12.2021 01:28 Son Güncelleme: 8.12.2021 01:33

Trabzonspor’un yeni transferi Jean Evrard Kouassi Trabzon'a geldi!

Trabzonspor’un yeni transferi Jean Evrard Kouassi Trabzon’a geldi!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli kanat forvet Jean Evrard Kouassi, kente geldi. Oyuncu Trabzon'da yapacağı son görüşmelerin ardından bordo-mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi, saat 00.40'da İstanbul'dan kalkan tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanı'na geldi. İç hatlar yolcu bölümünden çıkış yapan Kouassi'yi, kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında bekleyen taraftar grubu, Kouassi'yi sevgi gösterilerinde bulundu. 27 yaşındaki oyuncu kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Wuhan FC takımında forma giyen ve Aralık ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Koussai, için yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi. Oyuncu Trabzon'da yapacağı son görüşmelerin ardından bordo-mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Trabzonspor’un yeni transferi Jean Evrard Kouassi Trabzon'a geldi!
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