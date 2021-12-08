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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Acıların takımı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Acıların takımı

Ev sahibi ekip, açılışı Malen ile yaptı. İlk yarının sonlarına doğru Welinton oyundan atılırken Reus biri penaltıdan iki kez ağları sarstı. Haaland, golleriyle maçın skorunu belirleyen isim oldu

Kartal, son 8 resmi müsabakada 7 yenilgi ve 1 beraberlik alarak düşüşünü sürdürdü
Büyük umutlarla başlayan Şampiyonlar Ligi serüveni dün gece itibarıyla büyük bir hüsranla sonuçlanmış oldu. Grubu puansız kapatmayıp adını tarihe kötü bir şekilde yazdırmamak isteyen Beşiktaş'ta hayaller suya düştü. Necip, Welinton, Montero ve Umut savunma dörtlüsüne önde Mehmet Topal ile Josef eşlik etti. Savunma ağırlıklı kadro olmasına rağmen Borussia Dortmund'a dur denilemedi. Malen ile kilidi açan ev sahibi, Welinton'ın müdahalesine çıkan ağır kırmızı kartpenaltı kararı sonrası tamamen maçtan koptu. Yıldızlarıyla farka giden Dortmund 5-0'lık net skorla maçı söktü aldı. Beşiktaş'ın Dortmund ile başlayan kabus dönemi Dortmund ile son buldu. Sezon başından bu yana ortaya konulamayan iyi oyun dışında, takımda mücadele de kalmadı. Siyah-beyazlıların ayağa kalması için ciddi bir "formatlanmaya" ihtiyacı var.

VAR'A RAĞMEN KIRMIZI VE PENALTI
WOLF'UN pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Dahoud, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem François Letexier, penaltı noktasını gösterirken Brezilyalı stopere de kırmızı kart çıkardı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Letexier, kararını değiştirmedi. Atışı kullanan Reus skoru 2-0'a taşırken Welinton da soyunma odasının yolunu tuttu.

PUAN ALAMAYAN 2. TÜRK TAKIMI ŞAMPIYONLAR
Ligi'ndeki grup maçlarının tamamını kaybeden Beşiktaş, 20 yıl sonra Fenerbahçe'nin başarısızlığını tekrarladı ve puan alamadan eve dönüş yapan ikinci Türk takımı oldu. 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe 3 gol atarken, ağlarında 12 top görmüştü. Beşiktaş ise 3 gol bulup, 19 gol yedi.

17 MAÇTA 41 GOL YEDİ
BEŞIKTAŞ, son 17 resmi maçında da rakip forvetleri durduramadı. Siyah-beyazlılar, ligde 11, Avrupa'da ise üst üste 6. karşılaşmasında filelerinde toplam 41 gol gördü. Rakip ağları ise sadece 15 kez sarsabildi. Kartal en son 88 gün önce (11 Eylül 2021) Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada gol yememişti.

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Acıların takımı
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