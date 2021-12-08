Acıların takımı

Ev sahibi ekip, açılışı Malen ile yaptı. İlk yarının sonlarına doğru Welinton oyundan atılırken Reus biri penaltıdan iki kez ağları sarstı. Haaland, golleriyle maçın skorunu belirleyen isim oldu
Kartal, son 8 resmi müsabakada 7 yenilgi ve 1 beraberlik alarak düşüşünü sürdürdü Büyük umutlarla başlayan Şampiyonlar Ligi serüveni dün gece itibarıyla büyük bir hüsranla sonuçlanmış oldu. Grubu puansız kapatmayıp adını tarihe kötü bir şekilde yazdırmamak isteyen Beşiktaş'ta hayaller suya düştü. Necip, Welinton, Montero ve Umut savunma dörtlüsüne önde Mehmet Topal ile Josef eşlik etti. Savunma ağırlıklı kadro olmasına rağmen Borussia Dortmund'a dur denilemedi. Malen ile kilidiaçan ev sahibi, Welinton'ınmüdahalesineçıkan ağır kırmızı kartpenaltıkararı sonrasıtamamen maçtan koptu. Yıldızlarıyla farka giden Dortmund 5-0'lık net skorla maçı söktü aldı. Beşiktaş'ın Dortmund ile başlayan kabus dönemi Dortmund ile son buldu. Sezon başından bu yanaortaya konulamayan iyi oyundışında, takımda mücadele dekalmadı. Siyah-beyazlıların ayağa kalması için ciddi bir "formatlanmaya" ihtiyacı var.
VAR'A RAĞMEN KIRMIZI VE PENALTI
WOLF'UN pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Dahoud, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem François Letexier, penaltı noktasını gösterirken Brezilyalı stopere de kırmızı kart çıkardı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Letexier, kararını değiştirmedi. Atışı kullanan Reus skoru 2-0'a taşırken Welinton da soyunma odasının yolunu tuttu.
PUAN ALAMAYAN 2. TÜRK TAKIMI ŞAMPIYONLAR
Ligi'ndeki grup maçlarının tamamını kaybeden Beşiktaş, 20 yıl sonra Fenerbahçe'nin başarısızlığını tekrarladı ve puan alamadan eve dönüş yapan ikinci Türk takımı oldu. 2001-2002 sezonundaFenerbahçe3 gol atarken,ağlarında12 topgörmüştü. Beşiktaş ise 3 gol bulup, 19 gol yedi.
17 MAÇTA 41 GOL YEDİ
BEŞIKTAŞ, son 17 resmi maçında da rakip forvetleri durduramadı. Siyah-beyazlılar, ligde 11, Avrupa'da ise üst üste 6. karşılaşmasında filelerinde toplam 41 gol gördü. Rakip ağları ise sadece 15 kez sarsabildi. Kartal en son 88 gün önce (11 Eylül 2021) Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada gol yememişti.