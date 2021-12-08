Acıların takımı

Giriş Tarihi: 8.12.2021

Ev sahibi ekip, açılışı Malen ile yaptı. İlk yarının sonlarına doğru Welinton oyundan atılırken Reus biri penaltıdan iki kez ağları sarstı. Haaland, golleriyle maçın skorunu belirleyen isim oldu