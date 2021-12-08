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Giriş Tarihi: 8.12.2021 16:37 Son Güncelleme: 8.12.2021 16:42

Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! "Takımı yalnız bırakmadı"

Burak Elmas’tan Fatih Terim sözleri! Takımı yalnız bırakmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da indi. Dün rahatsızlanan Fatih Terim de kafilede yer aldı. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Başkan Burak Elmas, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Oyuncularımız hazır, onları desteklemek için buradayız. Fatih Terim bugün daha iyi. Takımı yalnız bırakmadı, sağ olsun. Umarım her şey iyi gider ve yarın İstanbul'a mutlu döneriz." dedi.

Galatasaray Futbol Takımı, İtalya'nın Lazio takımıyla yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ıncı ve son hafta müsabakası için Roma'ya geldi.

İstanbul Havaalanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Roma Uluslararası Fiumicino Havaalanına gelen sarı-kırmızılı kafileyi Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Kafile, havaalanından Roma'da kalacakları otele geçti.

Sarı-kırmızılı takım, Lazio maçı öncesi son hazırlıklarını, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bu akşam karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesi Terim'in bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Lazio ile Galatasaray arasında Roma Olimpiyat Stadı'nda yarın akşam 21.00'de (TSİ 23.00) başlayacak mücadelede İspanyol hakem üçlüsü Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez görev yapacak.

BURAK ELMAS'TAN FATİH TERİM SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, mücadele öncesinde kısa bir değerlendirmede bulundu.

Elmas, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Oyuncularımız hazır, onları desteklemek için buradayız. Fatih Terim bugün daha iyi. Takımı yalnız bırakmadı, sağ olsun. Umarım her şey iyi gider ve yarın İstanbul'a mutlu döneriz." dedi.

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Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! "Takımı yalnız bırakmadı"
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