Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri! "Takımı yalnız bırakmadı"

BURAK ELMAS'TAN FATİH TERİM SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, mücadele öncesinde kısa bir değerlendirmede bulundu.

Elmas, "Çok önemli bir maça çıkacağız. Oyuncularımız hazır, onları desteklemek için buradayız. Fatih Terim bugün daha iyi. Takımı yalnız bırakmadı, sağ olsun. Umarım her şey iyi gider ve yarın İstanbul'a mutlu döneriz." dedi.