Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne kazanarak veda etmek istiyor

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

ALMANYA TAKIMLARIYLA 13. MAÇINI OYNAYACAK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakalarda tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 13 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 25 gol gördü.