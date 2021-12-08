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Giriş Tarihi: 8.12.2021 09:52 Son Güncelleme: 8.12.2021 09:58

Fenerbahçe o karar sonrası harekete geçiyor! Ferdi Kadıoğlu 15 milyon TL kazanacak

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe o karar sonrası harekete geçiyor! Ferdi Kadıoğlu 15 milyon TL kazanacak

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, zirve umutlarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde genç isimlerle kontrat uzatmak isteyen Kanarya; Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Berke Özer ile masaya oturdu. A Milli Takımımızı seçmesi gündemde olan Ferdi Kadıoğlu için özel bir planı olan Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncuya bu kararı alması durumunda yüzde yüz zam yapılacak.

Süper Lig'de Rizespor'u farklı yenerek umut tazeleyen Fenerbahçe, zirveden 12 puan geride olsa da şampiyonluk umutlarını koruyor. Sarı-lacivertliler bir taraftan da iç transferde yoğun mesai harcıyor. Kanarya'nın hedefinde ise 3 genç futbolcu var. İşte detaylar...

Fenerbahçe sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu konusunda sona yaklaştı...

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki yıldızına Türk Milli Takımı'nı seçmesi durumunda şimdiki maaşını (500 bin Euro) ikiye katlayan 5 yıllık bir kontrat önerisi sundu.

Kararını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Ferdi, ardından Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

F.BAHÇE'NİN ELİ RAHATLAYACAK

Hollanda'da doğan, annesi Kanadalı olduğu için bu iki ülkeyi de seçme hakkı bulunan kanat oyuncusu, Türkiye kararı sonrası Fenerbahçe'den 1 milyon Euro karşılığı TL (yaklaşık 15.5 milyon TL) kazanacak.

Böylelikle oyuncu Türk statüsündeki yerini koruyacak ve Fenerbahçe gelecek yıl 7, bir sonraki yıl ise 6'ya düşecek olan yabancı sayısı konusunda rahat bir nefes alacak.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA İLE 5 YIL DAHA

Fenerbahçe yola devam dediği bir başka genç isim ise Muhammed Gümüşkaya...

Pereira'nın gelişiyle A Takım'da görev almaya başlayan ve şansını iyi kullanan 20 yaşındaki orta saha ile görüşmeler sürüyor. 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya 5 yıllık sözleşme sunulacak.

Oyuncunun bu teklife sıcak olduğu öğrenildi. Muhammed bu sezon Avrupa'da 5 maçta Fenerbahçe formasını giyerken bir de gol attı.

BERKE'NİN FİKRİ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'nin kaledeki gelecek umutlarından Berke Özer, sezon başında yönetimin yeni sözleşme talebine olumlu yanıt vermemişti.

Ancak Altay'ın sakatlığıyla şans bulup, kendini hem camiaya hem de taraftara ispat etmesi öz güvenini yerine getirdi.

Galatasaray derbisi sonrası, "Ben zaten 21 yıldır her maçta o kaledeyim" açıklamasıyla Fenerbahçe'nin çocukluk hayali olduğunu dile getiren 21 yaşındaki eldivenin imzaya yakın olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe o karar sonrası harekete geçiyor! Ferdi Kadıoğlu 15 milyon TL kazanacak
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