Fenerbahçe o karar sonrası harekete geçiyor! Ferdi Kadıoğlu 15 milyon TL kazanacak

Ancak Altay'ın sakatlığıyla şans bulup, kendini hem camiaya hem de taraftara ispat etmesi öz güvenini yerine getirdi.

Galatasaray derbisi sonrası, "Ben zaten 21 yıldır her maçta o kaledeyim" açıklamasıyla Fenerbahçe'nin çocukluk hayali olduğunu dile getiren 21 yaşındaki eldivenin imzaya yakın olduğu belirtildi.