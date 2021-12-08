Fenerbahçe o karar sonrası harekete geçiyor! Ferdi Kadıoğlu 15 milyon TL kazanacak

Süper Lig'de Rizespor'u farklı yenerek umut tazeleyen Fenerbahçe, zirveden 12 puan geride olsa da şampiyonluk umutlarını koruyor. Sarı-lacivertliler bir taraftan da iç transferde yoğun mesai harcıyor. Kanarya'nın hedefinde ise 3 genç futbolcu var. İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki yıldızına Türk Milli Takımı'nı seçmesi durumunda şimdiki maaşını (500 bin Euro) ikiye katlayan 5 yıllık bir kontrat önerisi sundu.
Kararını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Ferdi, ardından Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Böylelikle oyuncu Türk statüsündeki yerini koruyacak ve Fenerbahçe gelecek yıl 7, bir sonraki yıl ise 6'ya düşecek olan yabancı sayısı konusunda rahat bir nefes alacak.
MUHAMMED GÜMÜŞKAYA İLE 5 YIL DAHA
Fenerbahçe yola devam dediği bir başka genç isim ise Muhammed Gümüşkaya...
Pereira'nın gelişiyle A Takım'da görev almaya başlayan ve şansını iyi kullanan 20 yaşındaki orta saha ile görüşmeler sürüyor. 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya 5 yıllık sözleşme sunulacak.
Oyuncunun bu teklife sıcak olduğu öğrenildi. Muhammed bu sezon Avrupa'da 5 maçta Fenerbahçe formasını giyerken bir de gol attı.
BERKE'NİN FİKRİ DEĞİŞTİ
Fenerbahçe'nin kaledeki gelecek umutlarından Berke Özer, sezon başında yönetimin yeni sözleşme talebine olumlu yanıt vermemişti.
Ancak Altay'ın sakatlığıyla şans bulup, kendini hem camiaya hem de taraftara ispat etmesi öz güvenini yerine getirdi.
Galatasaray derbisi sonrası, "Ben zaten 21 yıldır her maçta o kaledeyim" açıklamasıyla Fenerbahçe'nin çocukluk hayali olduğunu dile getiren 21 yaşındaki eldivenin imzaya yakın olduğu belirtildi.