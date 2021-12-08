Galatasaray’ın Lazio kadrosunda Arda, Sacha Boey ve Cicaldau yok

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Karşılaşma için Roma'ya gidecek sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, sakatlığı bulunan Sasha Boey, henüz hazır olmayan Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.