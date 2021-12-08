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Giriş Tarihi: 8.12.2021 10:25 Son Güncelleme: 8.12.2021 10:39

Galatasaray'ın Lazio kadrosunda Arda, Sacha Boey ve Cicaldau yok

Galatasaray’ın Lazio kadrosunda Arda, Sacha Boey ve Cicaldau yok

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Kadroda sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha boey ile koronavirüs testi pozitif olan Alexandru Cicaldau yer almadı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Karşılaşma için Roma'ya gidecek sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, sakatlığı bulunan Sasha Boey, henüz hazır olmayan Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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Galatasaray'ın Lazio kadrosunda Arda, Sacha Boey ve Cicaldau yok
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