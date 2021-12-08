Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gidişat bizim için iyi gözükmüyor
Giriş Tarihi: 8.12.2021

Gidişat bizim için iyi gözükmüyor

Gidişat bizim için iyi gözükmüyor

Sergen Yalçın, sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtirken sürecin camiaya zarar vermesinden endişe duyduğunu söyledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu ağır yenilginin ardından söylenecek söz olmadığını ifade etti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Tüm sorumluluk bana ait. Bundan sonraki gidişat bizim adımıza sağlıklı gözükmüyor. İyi yerlerde olmak isterdik ama şu anki duruma gelene kadar bunu beceremedik. İnşallah en kısa sürede toparlanırız. Sonuçlar, vücut dili ve motivasyon olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bu sürecin Beşiktaş camiasına zarar vermesini istemiyorum. Sezon başında bunların olacağını söyleselerdi inanmazdık. Kadromuzu güçlendirdik ama kağıt üstündeki şeyler sahaya yansımıyor" dedi.

5-0'A RAĞMEN DESTEK SÜRDÜ
Beşiktaşlı taraftarlar skor 5-0'ken ve dakikalar 90'ı gösterirken bile siyah-beyazlı takıma tezahürat yaptı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 19 ARALIK'T
SPOR Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. Dev karşılaşmada sarılacivertliler, siyah-beyazlıları 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de ağırlayacak. 23. haftada G.Saray'ın Trabzon'u konuk edeceği mücadele ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da start alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
Son dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kabusu sona erdi! Tarihin en kötü sezonu...
Son dakika haberi! Asgari ücret zammı için önemli açıklamalar: 2022 asgari ücret zam toplantısı yapıldı
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
Son dakika: Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Asgari ücret, fahiş fiyatlar ve salgında son durum...
Yerli ve milli teknolojilerimiz sahne aldı! Katar Emiri Al Sani, Hürjet ve Gökbey'i yakından inceledi
Son dakika: Biden-Putin zirvesi sona erdi! Beyaz Saray'dan ilk açıklama... ABD'den Rusya'ya yaptırım tehdidi
Bakan Dönmez duyurdu! Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi başlıyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Gidişat bizim için iyi gözükmüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA