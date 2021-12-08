Gidişat bizim için iyi gözükmüyor

Sergen Yalçın, sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtirken sürecin camiaya zarar vermesinden endişe duyduğunu söyledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu ağır yenilginin ardından söylenecek söz olmadığını ifade etti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Tüm sorumluluk bana ait. Bundan sonraki gidişat bizim adımıza sağlıklı gözükmüyor. İyi yerlerde olmak isterdik ama şu anki duruma gelene kadar bunu beceremedik. İnşallah en kısa sürede toparlanırız. Sonuçlar, vücut dili vemotivasyon olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bu sürecin Beşiktaş camiasına zarar vermesini istemiyorum. Sezon başında bunların olacağını söyleselerdi inanmazdık. Kadromuzu güçlendirdik ama kağıt üstündeki şeyler sahaya yansımıyor" dedi.
5-0'A RAĞMEN DESTEK SÜRDÜ
Beşiktaşlı taraftarlar skor 5-0'ken ve dakikalar 90'ı gösterirken bile siyah-beyazlı takıma tezahürat yaptı.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 19 ARALIK'T SPOR Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. Dev karşılaşmada sarılacivertliler,siyah-beyazlıları 19 AralıkPazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de ağırlayacak. 23. haftada G.Saray'ın Trabzon'u konuk edeceği mücadele ise 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da start alacak.