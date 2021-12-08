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Giriş Tarihi: 8.12.2021 16:14 Son Güncelleme: 8.12.2021 16:19

Hakan Ünsal klasik otomobiliyle kaza yaptı! Çarptığı köpeğin öldüğünü duyunca yıkıldı

DHA
Hakan Ünsal klasik otomobiliyle kaza yaptı! Çarptığı köpeğin öldüğünü duyunca yıkıldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir'de yola fırlayan köpeğe çarparak kaza yaptı. Ünsal'ın kullandığı klasik otomobil hasar görürken, köpeğin öldüğü öğrenildi. Yıldız futbolcu köpeğin öldüğünü duyunca büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Hakan Ünsal, Başakşehir Fenertepe istikametinde 34 BOV 331 plakalı klasik otomobiliyle seyir halindeyken, otoyol ayrımında önüne bir anda köpek fırladı.

Köpeğin yola çıktığını fark eden Hakan Ünsal köpeğe vurmamak için hamle yaptı. Ancak köpeğe vurmaktan kurtulamadı. Olay sırasında aracın kısa sürede kontrolünü yitiren Ünsal yolda savruldu.

Olayın ardından büyük bir şok geçiren Hakan Ünsal olaydan yara almadan kurtulurken, klasik aracının ön kısmında maddi hasarlar oluştu. Ayrıca ünlü futbolcu Hakan Ünsal çarptığı köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi. Kazayla ilgili trafik polislerinin inceleme başlattığı belirtildi.

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Hakan Ünsal klasik otomobiliyle kaza yaptı! Çarptığı köpeğin öldüğünü duyunca yıkıldı
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