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Giriş Tarihi: 8.12.2021

İrfan Can Türkiye’yi ağlattı

İrfan Can Türkiye’yi ağlattı

Karşılaşmadan bir gün önce 5.5 aylık kızını anne karnında kaybeden, buna rağmen kritik mücadelede takımını yalnız bırakmayan Göztepe’nin file bekçisinin hâli herkesi duygulandırdı

5 maçtır galibiyet özlemi çeken Göztepe'nin evinde Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçın sonunda İrfan Can Eğribayat'ın gözyaşları içinde yere yığılması herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. Takım arkadaşları, 2-1 kazandıkları maçın sonunda ağlayan 23 yaşındaki kalecinin yanına koşarken, acı gerçek de sonradan anlaşıldı. Maçtan 1 gün önce 5.5 aylık kızını anne karnında kaybeden genç file bekçisi, buna rağmen takımını yalnız bırakmamıştı. Karşılaşma sonrası, "Normalde bu maçta oynamayacaktım ama eşim, 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Uzun süre sonra kazandık. Ben bunun bebeğimin şansıyla olduğunu düşünüyorum" diyen İrfan Can'ın bu sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Sosyal medyada da "Canım kızım Defnem, benim yanımda olduğunu o kadar çok hissettim ki, cennette görüşmek üzere canım kızım" paylaşımı yapan başarılı kaleciye, başsağlığı dileklerinin yanı sıra acısına rağmen sergilediği profesyonellik için de tebrik mesajları yağdı.



NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN
Gözyaşını içine dökerek oynadı
Tiyatrocular bir acı yaşadıklarında sahneye çıkma zorunluluğu varsa seyirciye bunu hissettirmezler, gözyaşlarını içine dökerek oyunlarını oynarlar. İrfan Can, çok büyük bir acı yaşadı. 5.5 aylık bebeğini kaybetti ama takımı Göztepe'nin ona ihtiyacı olduğunu hiç unutmadı. Acısını ve gözyaşlarını içinde biriktirerek maç boyu takımının kazanması için mücadele etti. Rakibin 3 topunun direkten dönmesini, kaybettiği çocuğunun ruhuna bağladı. İrfan Can Eğribayat başarılı oldu, Göztepe karşılaşmayı kazandı ama o duygularını saklayamayıp gözyaşlarına boğuldu ve acısıyla birlikte evine döndü. İrfan Can ve ailesine başsağlığı diliyorum. İkisi de genç, Allah gönüllerine göre çocuklar versin.

BÜLENT TİMURLENK
İrfan en doğru kararı verdi
Söylemesi kolay ama içi yanan için zor bir tabirdir, 'şov devam etmeli'. O üç kelime insanın üstüne çöker. İrfan Can genç bir kardeşimiz. Bu acıyı tek başına yaşamaktansa eşinin de ısrarıyla maça çıkması en doğru karar olmuş. Onun meleği, bundan sonraki kariyerinde emin olsun çok top kurtarır. Derler ki Urfa'da sofrada acısı güzel bir biberi yakaladığında insan onu en sevdiğiyle paylaşırmış. Biberde de hayatta da böyle. İnsanın en zor zamanlarında omzunu yaslayacağı dostlarına, sevdiklerine ihtiyacı var. Maçın ardından ona sarılan takım arkadaşları gibi. Bazen hayat sizi erken olgunlaştırır. Böyle bir acının ardından maça çıkan İrfan Can için bundan sonraki kariyerinde 60-70 bin kişilik statlara bile çıksa kimse 'seyirci baskısı altında kalır' demesin.

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İrfan Can Türkiye’yi ağlattı
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