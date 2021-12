İrfan Can Türkiye’yi ağlattı

5 maçtır galibiyet özlemi çekenTakım arkadaşları, 2-1 kazandıkları maçın sonunda ağlayan 23 yaşındaki kalecinin yanına koşarken, acı gerçek de sonradan anlaşıldı.Karşılaşma sonrası, "Normalde bu maçta oynamayacaktım ama eşim,dedi. Uzun süre sonra kazandık. Ben bunun bebeğimin şansıyla olduğunu düşünüyorum" diyen İrfan Can 'ın bu sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı. Sosyal medyada da "paylaşımı yapan başarılı kaleciye, başsağlığı dileklerinin yanı sıra acısına rağmen sergilediği profesyonellik için de tebrik mesajları yağdı.LEVENT TÜZEMENbir acı yaşadıklarında sahneye çıkma zorunluluğu varsa seyirciye bunu hissettirmezler,İrfan Can, çok büyük bir acı yaşadı. 5.5 aylık bebeğini kaybetti ama takımı Göztepe 'nin ona ihtiyacı olduğunu hiç unutmadı. Acısını ve gözyaşlarını içinde biriktirerek maç boyu takımının kazanması için mücadele etti. İrfan Can Eğribayat başarılı oldu, Göztepe karşılaşmayı kazandı ama o duygularını saklayamayıp gözyaşlarına boğuldu ve acısıyla birlikte evine döndü.BÜLENT TİMURLENKİrfan en doğru kararı verdikolay ama içi yanan için zor bir tabirdir,O üç kelime insanın üstüne çöker. İrfan Can genç bir kardeşimiz. Bu acıyı tek başına yaşamaktansa eşinin de ısrarıyla maça çıkması en doğru karar olmuş. Onun meleği, bundan sonraki kariyerinde emin olsun çok top kurtarır. Derler ki Urfa 'da sofrada acısı güzel bir biberi yakaladığında insan onu en sevdiğiyle paylaşırmış.İnsanın en zor zamanlarında omzunu yaslayacağı dostlarına, sevdiklerine ihtiyacı var. Maçın ardından ona sarılan takım arkadaşları gibi.Böyle bir acının ardından maça çıkan İrfan Can için bundan sonraki kariyerinde 60-70 bin kişilik statlara bile çıksa kimse 'seyirci baskısı altında kalır' demesin.