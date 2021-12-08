Jean Evrard Kouassi’nin maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Sezon başında olduğu gibi devre arasında da transferde hızlı davranan Trabzonspor, prensipte anlaştığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi Türkiye'ye getirdi.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Wuhan ile sözleşmesi biten Fildişi Sahilli futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Burada bordo-mavili yöneticilerle son detayları görüşen tecrübeli futbolcu, gece geç saatlerde Trabzon'a geçti.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Kouassi ile 3.5 yıllık kontrat imzalanacak. İmza parasının yanı sıra Trabzonspor'dan yıllık 700 bin Euro alacak olan oyuncu, Abdullah Avcı'nın isteğiyle hemen takımla çalışmalara başlayacak.

AFRİKA KUPASI'NA GİDECEK

Ligin ikinci yarısında Trabzonspor forması giyecek Kouassi, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı'na katılacak.

HER BÖLGENİN ADAMI

Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi'nin öne çıkan özellikleri şöyle...



Asıl bölgesi sol kanat ancak hücumun her yerinde forma giyebiliyor. Sağ kanadın yanı sıra forvet, 10 numara ve orta sahada da görev alıyor.



Kariyer patlamasını Çin ekibi Wuhan'da yaptı. 4 yıl formasını giydiği takımda görev aldığı toplam 105 karşılaşmada 48 gol-23 asist gerçekleştirdi.

2018 ve 2019'da en iyi sezonunu geçirirken, sırasıyla 16 gol ve 12 gol-4 asistlik katkı verdi. Bu yıl ise 13 maçta 5 golü bulunuyor.

Güçlü bir fiziğe sahip olan Fildişi Sahilli oyuncu, bu sezon 187 ikili mücadeleye girip 102'sinden galip ayrıldı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 6 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı.

Kariyerinin tek kupasını Hırvatistan'da Hajduk Split forması giyerken kupa şampiyonluğuyla elde etti.

En büyük handikabı, Avrupa tecrübesinin olmayışı. Sadece Hırvatistan ve Çin'de forma giydi.