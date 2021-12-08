Milli takım bonusu

500 bin Euro’ya oynayan 22 yaşındaki kanat, yeni sözleşmesiyle 1 milyon Euro karşılığı TL kazanacak. Ferdi, Türk statüsündeki yerini korurken, sarılacivertliler de gelecek yıl 7’ye düşecek yabancı sayısında rahat bir nefes alacak
Fenerbahçe sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu konusunda sona yaklaştı… Sarılacivertliler, 22 yaşındakiyıldızına TürkMilli Takımı'nı seçmesidurumundaşimdiki maaşını(500 binEuro) ikiyekatlayan 5 yıllıkbir kontrat önerisisundu. Ay-Yıldız kararını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Ferdi, ardından Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
F.BAHÇE'NİN ELİ RAHATLAYACAK Hollanda'da doğan, annesi Kanadalı olduğu için bu iki ülkeyi de seçme hakkı bulunan kanat oyuncusu, Türkiye kararı sonrası Fenerbahçe'den1 milyon Euro karşılığı TL (yaklaşık15.5 milyon TL) kazanacak. Böylelikle oyuncu Türk statüsündeki yerini koruyacak ve Fenerbahçe gelecek yıl 7, bir sonraki yıl ise6'ya düşecek olan yabancı sayısıkonusunda rahat bir nefes alacak.
MUHAMMED'LE 5 YIL DAHA
FENERBAHÇE'NIN yola devam dediği bir başka genç isim ise Muhammed Gümüşkaya… Pereira'nın gelişiyle A Takım'da görev almaya başlayan ve şansını iyi kullanan 20 yaşındaki orta saha ile görüşmeler sürüyor. 30 Haziran 2023'e kadarsözleşmesi bulunan oyuncuya 5 yıllık sözleşme sunulacak. Oyuncunun bu teklife sıcak olduğu öğrenildi. Muhammed bu sezon Avrupa'da 5 maçta Fenerbahçe formasını giyerken bir de gol attı.
BERKE'NİN FİKRİ DEĞİŞTİ
FENERBAHÇE'NIN kaledeki gelecek umutlarından Berke Özer, sezon başında yönetimin yeni sözleşme talebine olumlu yanıt vermemişti. Ancak Altay'ın sakatlığıyla şans bulup, kendini hem camiaya hem de taraftara ispat etmesi öz güvenini yerine getirdi. G.Saray derbisi sonrası "Ben zaten 21 yıldır her maçta o kaledeyim" açıklamasıyla Fenerbahçe'nin çocukluk hayali olduğunu dile getiren 21 yaşındaki eldivenin imzaya yakın olduğu belirtildi.