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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Milli takım bonusu

VOLKAN DEMİR
Milli takım bonusu

500 bin Euro’ya oynayan 22 yaşındaki kanat, yeni sözleşmesiyle 1 milyon Euro karşılığı TL kazanacak. Ferdi, Türk statüsündeki yerini korurken, sarılacivertliler de gelecek yıl 7’ye düşecek yabancı sayısında rahat bir nefes alacak

Fenerbahçe sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu konusunda sona yaklaştı… Sarılacivertliler, 22 yaşındaki yıldızına Türk Milli Takımı'nı seçmesi durumunda şimdiki maaşını (500 bin Euro) ikiye katlayan 5 yıllık bir kontrat önerisi sundu. Ay-Yıldız kararını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Ferdi, ardından Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

F.BAHÇE'NİN ELİ RAHATLAYACAK
Hollanda'da doğan, annesi Kanadalı olduğu için bu iki ülkeyi de seçme hakkı bulunan kanat oyuncusu, Türkiye kararı sonrası Fenerbahçe'den 1 milyon Euro karşılığı TL (yaklaşık 15.5 milyon TL) kazanacak. Böylelikle oyuncu Türk statüsündeki yerini koruyacak ve Fenerbahçe gelecek yıl 7, bir sonraki yıl ise 6'ya düşecek olan yabancı sayısı konusunda rahat bir nefes alacak.

MUHAMMED'LE 5 YIL DAHA
FENERBAHÇE'NIN yola devam dediği bir başka genç isim ise Muhammed Gümüşkaya… Pereira'nın gelişiyle A Takım'da görev almaya başlayan ve şansını iyi kullanan 20 yaşındaki orta saha ile görüşmeler sürüyor. 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuya 5 yıllık sözleşme sunulacak. Oyuncunun bu teklife sıcak olduğu öğrenildi. Muhammed bu sezon Avrupa'da 5 maçta Fenerbahçe formasını giyerken bir de gol attı.

BERKE'NİN FİKRİ DEĞİŞTİ
FENERBAHÇE'NIN kaledeki gelecek umutlarından Berke Özer, sezon başında yönetimin yeni sözleşme talebine olumlu yanıt vermemişti. Ancak Altay'ın sakatlığıyla şans bulup, kendini hem camiaya hem de taraftara ispat etmesi öz güvenini yerine getirdi. G.Saray derbisi sonrası "Ben zaten 21 yıldır her maçta o kaledeyim" açıklamasıyla Fenerbahçe'nin çocukluk hayali olduğunu dile getiren 21 yaşındaki eldivenin imzaya yakın olduğu belirtildi.

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Milli takım bonusu
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