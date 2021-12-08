‘Ne biliyorsan açıkla’

TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun resmi sitesinden G.Saray Başkanı Burak Elmas'a yanıt verdi. Özdemir, "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir" sözleriyle başladığı açıklamasına şöyle devam etti: "Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır. Ayrıca; Federasyonumuz, yoğun bir şekilde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Türk Futbol Hakemlik Sistemi, Yayın İhalesi, TBMM nezdinde devam eden Yeni Spor Kulüpleri Yasası, Korsan Yayınların Engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürütmektedir. Türk futbolunun butür ivedilikle çözüm bekleyenkonuları varken,hiç kimsenin polemiküretme, manipülasyonyapma hakkı yoktur."
"TFF ile görüşmemi açıklarsam yer yerinden oynar. Burası farklı bir kulüp. 6 kişi arasında konuşulan şey başkasının izni olmadan açıklanmaz. Onlar açıklamak isterlerse izin veriyorum, açıklayabilirler. Bana izin verirlerse ben de açıklarım. Türk futbolunda çıkmaz sokağın sonuna gelindi. TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum."