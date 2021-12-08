Son dakika: Emre Belözoğlu’ndan şampiyonluk ve transfer açıklaması! Visca, Sinan Gümüş, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup...





"ASIL BAŞARI FUTBOLCULARIMIN, BEN ONLARA YARDIMCI OLUYORUM"

Futbolda öğrenmek diye bir şey yoktur. Alışkanlıklar ve tekrarlar vardır. Uzun süre aynı oyunu oynarsanız futbolcularınız sistemi ezberler. En basiti bence en zorudur. Benim futbola bakışımda; oynattığım, oynatmadığım her futbolcu 11'de oynayacak şekilde hazır olmalıdır. Ben görev verdiğim her oyuncunun elinden geleni yapmasından dolayı mutluyum. Rakip analizi herkes yapıyor, biz de yapıyoruz. Bunun karşılığını alıyoruz, daha hırslı daha

arzulu bir takım oldu. Rakip analizden daha çok kendi takımımın analizine önem veriyorum. Asıl başarı futbolcularımın, ben onlara yardımcı oluyorum.

"TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK İÇİN CİDDİ AVANTAJ YAKALADI"

Trabzonspor rakamlarda da oyun gücü olarak da çok ciddi bir ivme yakaladı. Abdullah Avcı geldikten sonra ligin en başarılı takımı Trabzonspor. Beni tanıyorsunuz, kariyerim boyunca hep başarılı olmak istedim. Başarı benim için kupa kazanmaktır, burada da hedefim kupalar kazanmak. Neden olmasın! Başakşehir'de bu neden olmasın? İyi bir kadromuz ve tecrübemiz var. Anadolu kulüplerine göre daha fazla imkanlara sahibim. Çok iyi imkanlarım var. Kupaların geleceği sezonlar hayal ediyorum. Başakşehir'de bu imkanları kullanıp şampiyonluk yaşamak isterim elbette. Ben hayatım boyunca başarısızlığı hep sahiplendim. Bundan sonra da başarısızlık yaşanırsa sahiplenirim.