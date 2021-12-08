Son dakika: Lazio-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim geçirdiği hastalığı anlattı! "Geceyi hastanede geçirdim..."

"Döndükten sonra ihtimallerden bir tanesi… Çok şükür, iyiyim. Onlarla pazarlık edilmez ama sağ olsunlar bana izin verdiler. Allah'a şükür iyiyim."

"İTALYA BENİM İKİNCİ VATANIM"

Fatih Terim, İtalya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtilirken, İtalya'nın kendisi için ikinci vatan olduğunu söyledi.

"İtalya benim ikinci vatanım. Burada olduğum için mutluyum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen İtalya'ya ayak bastığım andan itibaren bana olan sevgi ve saygıyı gördükçe çok daha mutlu oluyorum, gurur da duyuyorum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen sevgide hiçbir şey değişmemiş."