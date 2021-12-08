Son dakika: Lazio-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim geçirdiği hastalığı anlattı! "Geceyi hastanede geçirdim..."

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde 11 puanla E Grubu'nun lideri Galatasaray, grupların son maçında İtalyan temsilcisi Lazio'ya konuk olacak. Zorlu karşılaşmadan 1 puan çıkarması halinde grubu lider tamamlayacak olan sarı-kırmızılılar, 9 Aralık Perşembe saat 23.00'te oynanacak maçtan puan çıkarmayı hedefliyor.
Bu sezon Süper Lig'in aksine Avrupa Ligi'nde istikrarlı bir performans çizen Fatih Terim ve öğrencileri, Lazio maçından önceki 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Lazio'dan alınacak 1 puanın gruptan lider çıkmak için yeteceği bilinirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:
"İstanbul'daki ilk maçtan önce sadece bir futbolsever olsam, maç programlarına baksam, kesinlikle bu maçı seçerdim demiştim. Bu, Lazio'ya duyduğum saygı kadar takımıma olan güvenin de etkisiydi."
"Galatasaray, oynadığı futbol ve vadettiği gelecekle birlikte Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya'yla oynadığımız maç Avrupa Ligi'nde o gecenin maçıydı benim için."
"Lazio ve Galatasaray'ın şu ana kadar başardıkları şeylerden sonra, yarın aşağı yukarı bizim adımıza bir play-off maçı gibi olacak."
"Lazio, çok ciddi gol pozisyonlarına giren, bitiricilik seviyesi yüksek olan bir takım ve böyle bir rakibe karşı oynayacağız."
"Galatasaray, Roma'dan puanla dönmesi halinde grubu lider tamamlayacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Her geçen gün meslektaşım Sarri'nin oynatmak istediği futbol anlayışının oturduğunu da görüyorum. Dikkat etmemiz gerekecek."
"GECEYİ HASTANEDE GEÇİRMEK ZORUNDA KALDIM"
Fatih Terim, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili detayları anlattı:
"Pazartesi günü başlayan mide ve bağırsak sistemimdeki ağrılarım, daha sonrasında rahatsızlığa dönüştü. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım."
"Daha sonra bazı operasyon ihtimalleri masaya konunca tekrar konuştuk. İhtimallerin maçtan sonraya; daha doğrusu doktorlarımızdan gerekli izni alarak dün antrenmana gittim, bugün de takımımla oldum, bundan dolayı çok mutluyum."
"Döndükten sonra ihtimallerden bir tanesi… Çok şükür, iyiyim. Onlarla pazarlık edilmez ama sağ olsunlar bana izin verdiler. Allah'a şükür iyiyim."
"İTALYA BENİM İKİNCİ VATANIM"
Fatih Terim, İtalya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtilirken, İtalya'nın kendisi için ikinci vatan olduğunu söyledi.
"İtalya benim ikinci vatanım. Burada olduğum için mutluyum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen İtalya'ya ayak bastığım andan itibaren bana olan sevgi ve saygıyı gördükçe çok daha mutlu oluyorum, gurur da duyuyorum. Bu kadar yıl geçmesine rağmen sevgide hiçbir şey değişmemiş."