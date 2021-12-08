Szalai: Evet teklifler var!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Attila Szalai için sarılacivertliler, resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Dış kaynaklarda çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken, Macar stoper de gece saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teklifler olduğunu doğruladı. 23 yaşındaki futbolcu İnstagram hesabından, "Menajerlerim, büyük kulüplerden teklif geldiğini söylüyor ancak ben Fenerbahçe'nin başarısı için çok çalışıyorum ve elimden gelenin en iyisini veriyorum" ifadelerini kullandı.