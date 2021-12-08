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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Tarihi derbi Fenerbahçe’nin

MEHMET ÖZCAN
Tarihi derbi Fenerbahçe’nin

‘Kadına şiddete son diyoruz’ sloganıyla gerçekleşen hazırlık maçında Kanarya’yı zafere götüren golleri Fatma (Penaltı), Berdan, Shameeka (3), Cordner ve Setenay attı. F.Bahçe maç sonu büyük coşku yaşadı

Ezeli rakiplerin kadın futbolundaki ilk derbisinde tarihi sonuç ortaya çıktı. Fenerbahçe, özel maçta Galatasaray'ı Nef Stadyumu'nda 7-0 mağlup etti. Henüz karşılaşmanın 5. dakikasında Daniels'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Galatasaray, rakibine direnç gösteremedi. Derbinin ilk yarısını 6-0 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci 45'te farkı bir sayı daha yükseltti. Sarı-lacivertlilerin İngiliz forveti Shameeka Fishley, kadın futbol derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. F.Bahçe'nin diğer golleri Fatma (penaltı), Berdan Bozkurt, Cordner ve Setenay Sırım'dan geldi.



CİNCON İNFİALİ!
DOSTLUK mesajlarıyla başlayan maçın bitiminde sarı-lacivertlilerden ağır bir gönderme geldi. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, soyunma odasında oyunculara konuşma yaptı. FBTV'den yayınlanan görüntülerde Bilecik takıma, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız" dedi. Bu sözler büyük infial yarattı. F.Bahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil ise karşılaşmanın ardından Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Harika bir performans... İstanbul sarı-laciverttir ve öyle kalacaktır! Kadın futbol takımımızı tebrik ederim!"



BİLECİK: DİL SÜRÇMESİ
Erol Bilecik, Twitter hesabından yayımladığı şu mesajla özür diledi: "Soyunma odasındaki aile içi konuşmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun, rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim. Bu konunun, maçın öneminin üzerine geçmesi sebebiyle duyduğum samimi üzüntüyü başta Galatasaray Spor Kulübü ve tüm kamouyu ile paylaşıyorum."

CRESPO SEVİNCİ
Fenerbahçe'nin erkek futbol takımının Galatasaray'ı yendiği maçta galibiyet golünü atan Crespo, kulaklarını kapatarak sarı-kırmızılı taraftarlara "Sizi duymuyorum" mesajı vermişti. Dün de kadın futbolcular, hem attıkları gollerin ardından hem de maç bittikten sonra Crespo gibi sevinerek objektiflere poz verdi.

'G.SARAY CAMİASI ASLA BUNU YAPMAZDI!'
G.SARAY Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Nurcan Çelik, maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Çelik, "Rakibimizin 5. dakikada kırmızı kartla oyuncusu atılsaydı biz bu şekilde davranmazdık. Galatasaray camiası bunu yapmazdı. Günün anlam ve önemine yakışır bir skor olmadı. Üzüldük açıkçası. Burada her koşula hazır olmamız gerektiğini gördük. Özellikle böyle bir günde skorun da farklı olması gerekiyordu. Hakemin oyunumuzu etkilediğini düşünüyorum. Hakem azizliğine uğradık. Böyle bir dostluk maçında, 5. dakikada oyuncu atılmaz. Şimdi Fatih hocayı daha net anlıyorum" diye konuştu

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Tarihi derbi Fenerbahçe’nin
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