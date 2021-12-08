Tottenham’da koronavirüs krizi patlak verdi! Toplamda 13 kişi...

Aşı olduğunu söyleyen Conte, kulüpteki pozitif vakaların yeni Omicron varyantından kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmediğini söyledi. Ekibindeki aşı durumuyla ilgili olarak, "Bence herkes en doğru kararı veriyor ve insanların aşı olup olmaması tıbbi departmanın sorunu" dedi.