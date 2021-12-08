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Giriş Tarihi: 8.12.2021 18:36 Son Güncelleme: 8.12.2021 18:40

Tottenham'da koronavirüs krizi patlak verdi! Toplamda 13 kişi...

Tottenham’da koronavirüs krizi patlak verdi! Toplamda 13 kişi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da, yeniden artış gösteren koronavirüs krizi patlak verdi. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden İngiliz ekibi, Rennes maçı öncesi sekiz futbolcu ve beş personelde koronavirüse rastlandığını doğruladı.

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, bugün düzenlediği basın toplantısında, Konferans Ligi'nde Rennes'e karşı oynanan maçın öncesinde sekiz oyuncu ve beş personelde Kovid-19 testinin pozitif çıktığını doğruladı.

Tottenham bu süreçte, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşacak ve İngiltere Premier Lig'de ise önce Brighton, daha sonra Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

Conte, Rennes maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün futboldan bahsetmek imkansız, bu durum beni rahatsız ediyor. Herkes biraz korkuyor, hepimizin ailesi var."

Aşı olduğunu söyleyen Conte, kulüpteki pozitif vakaların yeni Omicron varyantından kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmediğini söyledi. Ekibindeki aşı durumuyla ilgili olarak, "Bence herkes en doğru kararı veriyor ve insanların aşı olup olmaması tıbbi departmanın sorunu" dedi.

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Tottenham'da koronavirüs krizi patlak verdi! Toplamda 13 kişi...
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