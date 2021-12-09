Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor camiasına mesaj! "Başaramayacağımız zafer yok"
Giriş Tarihi: 9.12.2021 13:34 Son Güncelleme: 9.12.2021 13:58

Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor camiasına mesaj! "Başaramayacağımız zafer yok"

İHA
Ahmet Ağaoğlu’ndan Trabzonspor camiasına mesaj! Başaramayacağımız zafer yok

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm sıkıntılara rağmen Trabzonspor ailesi olarak birbirlerine kenetlenmiş bir biçimde büyümeye ve yürümeye devam ettiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Birbirine sıkıca kenetlenmiş büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer, kazanamayacağı hiçbir mücadele, ulaşamayacağı hiçbir zirve yoktur" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Başkan Ağaoğlu, hep birlikte büyük sevinçler yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Bir önceki yıl tüm insanlığı etkisi altına alan pandemi koşullarından bir nebze olsun sıyrıldığımız, "normalleşme" yolunda birkaç adım daha kat ettiğimiz bir yıl oldu. Elbette ki bu süreçte acılarımız, hüzünlerimiz ve kayıplarımız da oldu. Ancak tüm bunlara rağmen Trabzonspor ailesi olarak birbirimize kenetlenmiş bir biçimde büyümeye ve yürümeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"SÜREKLİ YÜKSELİŞ TRENDİNE SAHİP BİR FUTBOL TAKIMIMIZ VAR"
Nisan 2018'den beri kararlılıkla uyguladıkları ekonomik disiplin sayesinde 2021 yılında sağlıklı ödeme dengesine sahip nadir kulüplerden biri olduklarının altını çizen Ağaoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Her şeye rağmen global olarak tüm sektörlerin etkilendiği, futbolun da bundan payını aldığı pandemi koşullarında ödeme rutinini bozmayan, gelir - gider dengesinde sapma yaşanmayan, bugünü ve yarınını doğru planlamış bir Trabzonspor var. Buna bağlı olarak da sportif anlamda sürekli yükseliş trendine sahip bir futbol takımımız var. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın samimiyeti, isteği, gayreti ve emeği ile futbolcularımızın tutkusu ve taraftarlarımızın arzusu birleşince lider bir takım ortaya çıktı."

"BİRBİRİNE KENETLENMİŞ BÜYÜK TRABZONSPOR AİLESİNİN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ZAFER YOKTUR"
Bordo-mavili camiaya birlik beraberlik çağrısında bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Bugün dünyanın beş büyük ligi arasında "tek" olmayı başaran ve hedefine ilerleyen, ekonomik, sportif ve altyapısından üst yapısına kadar büyüyen, güçlenen ve idealleri doğrultusunda yürüyen bir Trabzonspor var. Hep birlikte bunun keyfini çıkartalım. Formalarımızı giyelim, bayraklarımızı alalım, kombine veya biletlerimizle stadyumdaki koltuklarımızda bu güzel günlerin keyfini hep birlikte yaşayalım. Önümüzde uzun bir süreç, önümüzde haftalar, aylar ve hatta mevsimler var. Tüm bu süreç boyunca yine geçmişte olduğu gibi yan yana olalım, biz bize olalım ve kenetlenelim. Unutmamalıyız ki; birbirine sıkıca kenetlenmiş büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer, kazanamayacağı hiçbir mücadele, ulaşamayacağı hiçbir zirve yoktur" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz kritik maçta sahneye çıktı! Attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika | İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Barcelona maçı sonrası...
Kılıçdaroğlu’na büyük saygısızlık
Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan stokçuluğa karşı net mesaj: Gözlerinin yaşına bakılmayacak
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'li vekilleri çıldırtan sözler
İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Günlük burç yorumları 9 Aralık 2021 Perşembe: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor camiasına mesaj! "Başaramayacağımız zafer yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA