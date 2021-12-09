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Giriş Tarihi: 9.12.2021 10:37

Alsancak Mustafa Denizli Stadı Altay-Hatayspor maçıyla açılıyor

AA
Alsancak Mustafa Denizli Stadı Altay-Hatayspor maçıyla açılıyor

Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Altay-Hatayspor müsabakasıyla resmen açılacak. Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan stattaki ilk müsabaka yarın saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay ile Atakaş Hatayspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Atakaş Hatayspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.

Ligde 8 maçtır kazanamayan Altay, 16. haftaya 18 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.

Altay, rakibiyle Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

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Alsancak Mustafa Denizli Stadı Altay-Hatayspor maçıyla açılıyor
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