Avrupa’da tarihi tersten yazdı!

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nin 29 yıllık serüveninde grup aşamasının en başarısız 5 takımdan biri oldu. Yediği 19 golle de 8. sırada yer aldı
Beşiktaş, henüz 4 sezon önce Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı grup performansına imza atarak 14 puan toplamış ve adını namağlup ikinci tura yazdırmıştı. Ancak bu sezon yaşanan hezimet, muhteşem tabloyu felakete çevirdi. 6 maçını da kaybeden Beşiktaş,Devler Ligi'nin 29 yıllık serüvenindegrup aşamasının en başarısız 5 takımındanbiri oldu. Aynı zamanda kalesinde gördüğü 19 topla gruplarda en fazla gol yiyen 8. takım unvanını aldı. Kartal, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesini rakiplere kapatamadı. Öte yandan F.Bahçe'den sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında sıfır puanda kalan ikinci Türk takımı oldu.
260 milyon TLgelirden oldular Beşıktaş, Şampiyonlar Ligi'ne ayakbastı parası olarak 15 milyon 640 Euro aldı. Ayrıca 10 milyon 233 bin Euro da katsayı bonusu elde etti. Toplamda 25 milyon 873 bin Euro'yu kasasına koydu. Ancak 6 maçtan da yenilgi ile ayrılarak 16.8 milyon Euro daha (260 milyon TL) kazanma fırsatını tepti. UEFA, sezon başında ödül yönetmeliğini açıklarken gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon Euro, beraberlik için de 930 bin Euro prim verileceğini duyurmuştu.