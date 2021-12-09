Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa’da tarihi tersten yazdı!
Giriş Tarihi: 9.12.2021

Avrupa’da tarihi tersten yazdı!

Avrupa’da tarihi tersten yazdı!

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nin 29 yıllık serüveninde grup aşamasının en başarısız 5 takımdan biri oldu. Yediği 19 golle de 8. sırada yer aldı

Beşiktaş, henüz 4 sezon önce Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı grup performansına imza atarak 14 puan toplamış ve adını namağlup ikinci tura yazdırmıştı. Ancak bu sezon yaşanan hezimet, muhteşem tabloyu felakete çevirdi. 6 maçını da kaybeden Beşiktaş, Devler Ligi'nin 29 yıllık serüveninde grup aşamasının en başarısız 5 takımından biri oldu. Aynı zamanda kalesinde gördüğü 19 topla gruplarda en fazla gol yiyen 8. takım unvanını aldı. Kartal, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesini rakiplere kapatamadı. Öte yandan F.Bahçe'den sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında sıfır puanda kalan ikinci Türk takımı oldu.

260 milyon TL gelirden oldular
Beşıktaş, Şampiyonlar Ligi'ne ayakbastı parası olarak 15 milyon 640 Euro aldı. Ayrıca 10 milyon 233 bin Euro da katsayı bonusu elde etti. Toplamda 25 milyon 873 bin Euro'yu kasasına koydu. Ancak 6 maçtan da yenilgi ile ayrılarak 16.8 milyon Euro daha (260 milyon TL) kazanma fırsatını tepti. UEFA, sezon başında ödül yönetmeliğini açıklarken gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon Euro, beraberlik için de 930 bin Euro prim verileceğini duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz kritik maçta sahneye çıktı! Attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan stokçuluğa karşı net mesaj: Gözlerinin yaşına bakılmayacak
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'li vekilleri çıldırtan sözler
İngiltere'yi sallayan görüntüler! Başbakan Johnson özür diledi, sözcü istifa etti
CHP’nin adayı Abdullah Gül mü? Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten flaş açıklamalar
Son dakika: Lazio-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den cezalar için flaş sözler! "Dünyanın hiçbir yerinde yok..."
Son saniye golü lideri değiştirdi! Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen maç...
Son dakika: TBMM'de HDP'li Nusrettin Maçin'e ceza verildi
Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da tarihi tersten yazdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA