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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Babası açıkladı: Yakında dönüyoruz

Babası açıkladı: Yakında dönüyoruz
Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna katmak için uğraştığı eski oyuncusu Gedson Fernandes'te olumlu gelişmeler yaşanıyor. Benfica'ya bonservis için 8 milyon Euro ve bonus önerisinde bulunacak olan sarı-kırmızılı yönetim, kiralık seçeneğini de gündeminde tutarken 22 yaşındaki orta saha cephesinden sürpriz bir mesaj geldi. Portekizli yıldızın babası Edeson Fernandes sosyal medya hesabından, "Yakında geri döneceğiz" paylaşımı yaparken, Fernandes'in annesinin ise Galatasaray forması giymesi heyecanlandırdı. Gedson Fernandes de bu paylaşımı beğendi.

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Babası açıkladı: Yakında dönüyoruz
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