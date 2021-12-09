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Giriş Tarihi: 9.12.2021 20:57 Son Güncelleme: 9.12.2021 20:57

Beşiktaş'ta Mert Günok ameliyat edildi!

AA
Beşiktaş’ta Mert Günok ameliyat edildi!

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ile menisküs yaralanması tanısı konan tecrübeli kalecinin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ile menisküs yaralanması tanısı konan tecrübeli kalecinin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı duyuruldu. Açıklama, "Mert Günok'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." şeklinde son buldu.

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Beşiktaş'ta Mert Günok ameliyat edildi!
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