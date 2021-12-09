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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Burak, Lille’i lider yaptı Barça, Avrupa Ligi’nde

Burak, Lille’i lider yaptı Barça, Avrupa Ligi’nde
Şampiyonlar Ligi'nde Lille, Almanya'da Wolfsburg'u 3-1 yenerek 11 puanla G Grubu'nu lider bitirdi. Fransız ekibinde Burak Yılmaz 11. dakikada gol perdesini açarken, diğer goller David ve Gomes'ten geldi. Salzburg, Sevilla'yı 1-0 devirip 2. olarak gruptan çıktı. Gecenin maçında ise E Grubu'nda liderliği daha önce garantileyen Bayern Münih, evinde Barcelona'yı 3-0'la yıktı. İkincilik şansını kaybeden İspanyol devi, 2000-01'den sonra ilk kez gruptan çıkamadı ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Benfica ise tur biletini aldı. Malmö'yü 1-0'la geçen Juventus, Chelsea'nin Zenit ile 3-3 berabere kalmasıyla H Grubu'nda liderliği kaptı. Young Boys ile 1-1 berabere kalan Manchester United da F Grubu'nu lider tamamladı.

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Burak, Lille’i lider yaptı Barça, Avrupa Ligi’nde
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