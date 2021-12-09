Burak, Lille’i lider yaptı Barça, Avrupa Ligi’nde

Şampiyonlar Ligi'nde Lille, Almanya'da Wolfsburg'u 3-1 yenerek 11 puanla G Grubu'nu lider bitirdi. Fransız ekibinde Burak Yılmaz11. dakikada gol perdesini açarken, diğergoller David ve Gomes'ten geldi. Salzburg, Sevilla'yı 1-0 devirip 2. olarak gruptan çıktı. Gecenin maçında ise E Grubu'nda liderliği daha önce garantileyen BayernMünih, evinde Barcelona'yı3-0'la yıktı. İkincilik şansınıkaybeden İspanyol devi,2000-01'den sonra ilk kezgruptan çıkamadı ve yolunaAvrupa Ligi'nde devamedecek. Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Benfica ise tur biletini aldı. Malmö'yü 1-0'la geçen Juventus,Chelsea'nin Zenit ile 3-3 berabere kalmasıyla H Grubu'nda liderliği kaptı. Young Boys ile 1-1 berabere kalan Manchester United da F Grubu'nu lider tamamladı.