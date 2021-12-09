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Giriş Tarihi: 9.12.2021 13:47 Son Güncelleme: 9.12.2021 13:57

Dorukhan ve Cornelius 61 biner fidan bağışladı

AA
Dorukhan ve Cornelius 61 biner fidan bağışladı

Trabzonsporlu futbolcular Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius, sezon başında düzenlenen imza töreninde söz verdikleri 61 biner fidan bağışını gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un deneyimli futbolcuları Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius, 61 biner fidan bağışını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, geleneksel olarak her imza töreninde gerçekleştirdiği forma satışı yerine, her iki futbolcudan da Antalya ve Muğla'daki orman yangınları nedeniyle 61 bin adet fidan bağışı yapmasını istedi.

İki futbolcunun, toplam 122 bin fidan bağışı, geçen hafta Orman Genel Müdürlüğüne gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan ormanlara fidan bağışı yapan iki futbolcuya, Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür sertifikası gönderildi.

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Dorukhan ve Cornelius 61 biner fidan bağışladı
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