Dorukhan ve Cornelius 61 biner fidan bağışladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, geleneksel olarak her imza töreninde gerçekleştirdiği forma satışı yerine, her iki futbolcudan da Antalya ve Muğla'daki orman yangınları nedeniyle 61 bin adet fidan bağışı yapmasını istedi.