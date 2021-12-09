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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Fatih Terim’den bomba sözler

Fatih Terim’den bomba sözler

"Dünyanın hiçbir yerinde bu oyunun en büyük aktörlerinden biri olan teknik direktörlere bu kadar kolay ve uzun süreli ceza verilmez" "Son maçta ben alkıştan atıldım. 15-20 kişi sahaya girdi, sen orada olacağına buradasın. Hakemin tiyatral kabiliyeti de yüksek. Aklımızla alay mı ediyorsun!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Lazio maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine verilen 5 maçlık ceza ile ilgili de konuşan İmparator şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın hiçbir yerinde bu oyunun en büyük aktörlerinden biri olan teknik direktöre bu kadar kolay ve uzun süreli ceza verilmez. Bu kadar ağır cezalar, men cezaları çıkmıyor. Uluslararası bir platformda olunca daha değişik oluyor. Ben de uluslararası bir platformda olduğum için söylüyorum. İngiltere'deki büyük bir maçta hocalar arasında olan kavgalar, atışmalar var. Araya girenler var, birkaç dakika sürüyor ama ceza almıyorlar. Çünkü kimse ceza vermek için bakmıyor. Yaklaşmıyor. Bizde olsa 5-6 maç alırlardı. Bir de saçma sapan bir kural var. Derbi oynuyorsunuz, atıldınız, çıkıp 50 bin kişinin içinde seyredeceksiniz yoksa ceza yersiniz. Son atıldığım maçta (F.Bahçe derbisi) ben alkıştan atıldım… Önce çizgiye bastım, sonra alkıştan atıldım. 15-20 kişi bizim korner çizgisinde sahaya girdi. Sen orada olacağına buradasın… Hakemin (Halil Umut Meler) tiyatral kabiliyeti de yüksek. İki kişiye sarı kart gösteriyorsun. Aklımızla alay mı ediyorsun?"

STATTAN GİZLİCE AYRILIYORLAR!
Geçen seneki Karagümrük maçında kendisine ceza verdiren temsilcinin önce Hatay, sonra F.Bahçe maçına gönderildiğini de belirten Terim, "Refik Emre diye biri... Abdurrahman Arıcı'ya sormak lazım. Başka kimse yok mu? Hataları azaltın diye VAR'la 6 kişiye çıktınız, birbirinizle anlaşamıyorsunuz. Neden milyonlarca kişinin yanıt beklediği insanlar, kararlarını hiçbir şekilde açıklamıyorlar? Biz çıkıyoruz cevap veriyoruz. Aslan gibi de stattan ayrılıyoruz. Onlar açıklamadığı gibi stattan da gizlice ayrılıyorlar" dedi.

HEDİYE VERECEKLER
Hastalığıyla ilgili soruya da yanıt veren İmparator, şöyle konuştu: "Pazartesi başlayan mide ve bağırsak sistemimdeki ağrı şikayetlerim, daha sonra bir rahatsızlığa dönüştü. Ameliyat, döndükten sonra ihtimallerden biri. Oyuncularım da duydu. Benimle beraber camiaya da bir hediye verecekler bu maçta. Umarım yarın (bugün) ilk tedaviyi maçtan sonra onlar yapmış olur bana."

HASTANEDEN İTALYA'YA
Bağırsak enfeksiyonu geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, doktorların 'istirahat' uyarısına rağmen takımını İtalya'da yalnız bırakmak istemedi. Dün sabah hastanede kontrolden geçen tecrübeli çalıştırıcı, ardından havalimanının yolunu tuttu ve sarı-kırmızılı kafileye dahil oldu.


Bülent TİMURLENK
Terim riskleri cezalandırmalı!
DİZİNDEKİ sakatlık yüzünden idmanlara çıkmayan İmmobile, Lazio'nun en önemli gol silahı. Bu takım onun yokluğunu telafi edemiyor. Sarri'nin ligde son 3 maçta 9 gol yiyen takımında birkaç mevkide kimi tercih edeceği belli değil. Kalede İstanbul'da görev yapan Strakosha mı yoksa Reina mı; orta sahada Luis Alberto mu, Basic mi ve İmmobile oynamazsa Vedat Muriqi mi yoksa sahte 9 pozisyonunda Pedro mu? Santra noktasına üç ihtimalin ikisi cebinde gelecek olan G.Saray'da Cicaldau elbette önemli eksik. Terim'in takımında santrforun ve orta sahanın üçüncü adamının kim olacağını maç saatinde göreceğiz. Diagne, Mohamed ikilisinden birinin yanında Morutan ya da Halil… Dün itibariyle maça 7 bin bilet satılmıştı. Bu sayı artacaktır ama yap ı itibariyle Roma Olimpiyat Stadı, taraftarın rakibin üzerine çökebileceği bir stat değil. Daha sıcak bir atmosferde G.Saray, Marsilya'dan beraberlikle çıktı. O maçın ilk yarısı ve Moskova deplasmanındaki maçın ikinci yarısındaki oyunu birleştiren bir yapı içinde olmaları lazım. Sonuçta gruptan çıkmayı garantilemiş, play-off oynamak istemeyen iki takımın 90 dakikasında Lazio kazanabilmek için bütün riskleri alacak. Terim, işte bu riskleri dörder gol atan Napoli ve Udinese gibi cezalandırmalı

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Fatih Terim’den bomba sözler
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