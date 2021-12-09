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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Fırtına’da sakatlık alarmı

Fırtına’da sakatlık alarmı
TRABZONSPOR'DA Antalyaspor deplasmanı öncesi eksiklerin sayısı can sıkıyor. Dünkü idmana Adana Demirspor maçında alnı açılan ve 8 dikiş atılan Cornelius, başı bandajla sarılı olarak katıldı. Sakatlığı bulunan Trondsen ise antrenmanda kısmen yer aldı. Kas sakatlıklarını önceden tespit edebilen ve uyarı veren cihazın verilerine göre dünkü çalışmaya katılmayan Vitor Hugo, Dorukhan, Abdülkadir Ömür gibi isimlerin, Antalyaspor maçında forma giyip giyemeyecekleri bugün belli olacak.

Ligde son 11 sezonun en golcü devri
SÜPER Lig lideri Trabzonspor, 15. haftanın ardından en fazla gol kaydeden takım olurken son 11 sezon içerisindeki en golcü dönemlerinde birini yaşadı. En son 2010-2011 sezonunun 15. haftasında 34 kez rakip fileleri havalandıran bordomavililer, 31 golle aynı sayıda gol attığı 2017- 2018 sezonuyla birlikte son 11 sezonun en golcü dönemini geride bıraktı. Bakasetas 7 golle en golcü isim olurken Nwakaeme de 6 golle onu izledi.

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Fırtına’da sakatlık alarmı
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