Galatasaray’ı Avrupa Ligi’nde bekleyen büyük tehlike! Barcelona maçı sonrası...

Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaşayan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray, Avrupa'da ise dolu dizgin yoluna devam ediyor. Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alan Aslan, topladığı 11 puanla zirvede yer alıyor. Bu akşam İtalya'da 8 puanlı Lazio'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar, rakibine yenilmezse grubu liderlik koltuğunda tamamlayacak.
Bu akşam saat 23.00'te başlayacak zorlu karşılaşmadan Lazio'nun galip ayrılması durumunda Galatasaray grubunu ikinci sırada tamamlayacak.
Avrupa Ligi'nde bu sezon değişen format gereği sarı-kırmızılı ekip play-off oynayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan 8 ekipten biriyle eşleşecek.
UEFA'nın yeni turnuvası olan Konferans Ligi'nin başlamasıyla birlikte Avrupa Ligi'nin formatı da değişti.
İKİNCİ OLURSA DEV RAKİPLER...
48 takımla oynanan Avrupa Ligi 32 takıma düşürüldü. 8 gruba ayrılan 32 takımdan gruplarını lider bitiren 8 ekip Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16'ya yükselecek.
Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım play-off oynayacak.
Play-off turunu geçen 8 takım ile Avrupa Ligi'nde grup lideri olan 8 takım son 16 turunda mücadele edecek.
Galatasaray grubunu ikinci sırada bitirirse birbirinden zorlu rakiplerle eşleşme ihtimali var.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna katılacak takımlar şöyle (Galatasaray ikinci olursa muhtemel rakipleri)
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Porto
Sheriff
ZenitBarcelona
Sevilla
Villarreal/Atalanta