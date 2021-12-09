Galatasaray’ı Avrupa Ligi’nde bekleyen büyük tehlike! Barcelona maçı sonrası...

Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaşayan ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Galatasaray, Avrupa'da ise dolu dizgin yoluna devam ediyor. Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alan Aslan, topladığı 11 puanla zirvede yer alıyor. Bu akşam İtalya'da 8 puanlı Lazio'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar, rakibine yenilmezse grubu liderlik koltuğunda tamamlayacak.