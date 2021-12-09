G.Saray-F.Bahçe maçının önüne geçmişti! Burak Elmas, Erol Bilecik’e yanıt verecek mi?

Mesela Abdullah Avcı'nın bir günde işine son vermişti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı. İyi de destek verdi camia. Ama gelin görün ki bitti her şey. 20 bin kişilik imza töreninden bugün Sergen Yalçın için "İstifa et" noktasına geldik. Bu tablo Yalçın için de hoş değil. Çözüm üretemiyor, psikolojik olarak çökük!. Hocaya da yazık, yorulmuş... 'Artık beni bırakın' diyor. Arada ekonomik (para işleri) bir durum var mı yok mu bilmiyorum ama yeni bir sayfa açılmalıydı günler önce.

Artık Kayseri ve F.Bahçe derbisi var. Kazansa ne olur kazanmasa ne olur! Taraftar umudunu kesmiş, asıl önemlisi bu. Özetle Beşiktaş da kaybetti, Türk futbolu da…