İşte fırtına’nın yeni boğası

Hücum hattının her mevkiinde oynayabilen Fildişi Sahilli forvet, ikili mücadelelerde gücü ve hızı ile öne çıkıyor. Trabzonspor da Kouassi için yeteneklerini gösterebileceği bir vitrin olacak
Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili forma ile kendisini Avrupa'ya tanıtma fırsatı da bulacak. Kariyerinde ilk kez büyük ve iddialı bir takımın formasını giyecek olan Fildişi Sahilli oyuncuyu SABAH Spor mercek altına aldı. GERÇEK mevkisi sol açık olan Kouassi, hücumun her yerinde oynama özelliğiyle fark yaratıyor. Sağ kanadın yanında; forvet ve 10 numarada da görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, zaman zaman orta sahada dahi forma giyiyor. EN iyi dönemini Wuhan'da geçiren Kouassi, 4 yıl formasını giydiği bu takımda 105 maçta 71 kez (48 gol-23 asist) skoru değiştirdi. 2018 ve 2019'da sırasıyla 16gol ve 12 gol ile 4 asistlik katkı verdi. HAJDUK Split'te 73 maçta 29 kez (17 gol - 12 asist) skora doğrudan etki etti. Shanghai Port'ta da 48 müsabakada 12 defa gol sevinci yaşayan Kouassi, arkadaşlarına da 6 kez gol servisi yaptı. KOUASSI'NIN bir diğer artısı da düzenli şekilde 11'de forma giymesi. Son 5 sezonda 109 maçta ter dökerken, 97 karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. GÜÇLÜ bir fiziği olan yıldız oyuncu, bu sezon 187 ikili mücadeleye girip 102'sinden galip ayrılmayı başardı ve yüzde 55'lik bir başarı oranı yakaladı. KARIYERININ tek kupasını Hırvatistan'da Hajduk Split forması giyerken kupa şampiyonluğuyla elde etti. KOUASSİ pas yüzdesinde de büyük başarı sağladı. Bu sezon 357 pasın 297'sini adrese ulaştıran golcü oyuncu % 84 başarı değeri tuttururken, profesyonel kariyerinde ise hiç kırmızı kart görmedi.