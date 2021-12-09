İşte Trabzonspor’un yeni boğası: Kouassi

Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili forma ile kendisini Avrupa'ya tanıtma fırsatı da bulacak. Kariyerinde ilk kez büyük ve iddialı bir takımın formasını giyecek olan Fildişi Sahilli oyuncuyu SABAH Spor mercek altına aldı.

- Gerçek mevkisi sol açık olan Kouassi, hücumun her yerinde oynama özelliğiyle fark yaratıyor. Sağ kanadın yanında; forvet ve 10 numarada da görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, zaman zaman orta sahada dahi forma giyiyor.

- En iyi dönemini Wuhan'da geçiren Kouassi, 4 yıl formasını giydiği bu takımda 105 maçta 71 kez (48 gol-23 asist) skoru değiştirdi. 2018 ve 2019'da sırasıyla 16 gol ve 12 gol ile 4 asistlik katkı verdi.

- Hajduk Split'te 73 maçta 29 kez (17 gol - 12 asist) skora doğrudan etki etti.

- Shanghai Port'ta da 48 müsabakada 12 defa gol sevinci yaşayan Kouassi, arkadaşlarına da 6 kez gol servisi yaptı.

- Kouassi'nin bir diğer artısı da düzenli şekilde 11'de forma giymesi. Son 5 sezonda 109 maçta ter dökerken, 97 karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.

- Güçlü bir fiziği olan yıldız oyuncu, bu sezon 187 ikili mücadeleye girip 102'sinden galip ayrılmayı başardı ve yüzde 55'lik bir başarı oranı yakaladı.

- Kariyerinin tek kupasını Hırvatistan'da Hajduk Split forması giyerken kupa şampiyonluğuyla elde etti.

- Kouassi pas yüzdesinde de büyük başarı sağladı. Bu sezon 357 pasın 297'sini adrese ulaştıran golcü oyuncu % 84 başarı değeri tuttururken, profesyonel kariyerinde ise hiç kırmızı kart görmedi.