Lider gel Aslanım!

AVRUPA Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, İtalya'da Lazio ile liderlik maçında karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. E Grubu'nda11 puana sahip sarı-kırmızılıtakım, deplasmanda8 puanlı Lazio'ya kaybetmezseliderliğini ilanedecek ve direkt olarakSon 16'ya kalacak. Yenilgi halinde ise grubunu ikinci sırada bitirecek Cimbom, şubat ayında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımdan biri ile play-off oynamak zorunda kalacak.
Terim'denFeghouli'yeözel görev
TERIM, Lazio karşısında Cicaldau- Morutan değişikliği dışında Marsilya 11'ini bozmayacak. Defansta Yedlin- Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Tek ön libero Taylan'ı Berkan tamamlayacak. Cicaldau, Koronavirüs'e yakalandığı için kadroda yer almadı. Feghouli ile özel olarak görüşen Fatih Terim, tecrübeli oyuncudan hücumları organize etmesini istedi