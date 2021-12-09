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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Lider gel Aslanım!

Lider gel Aslanım!
AVRUPA Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, İtalya'da Lazio ile liderlik maçında karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. E Grubu'nda 11 puana sahip sarı-kırmızılı takım, deplasmanda 8 puanlı Lazio'ya kaybetmezse liderliğini ilan edecek ve direkt olarak Son 16'ya kalacak. Yenilgi halinde ise grubunu ikinci sırada bitirecek Cimbom, şubat ayında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımdan biri ile play-off oynamak zorunda kalacak.

Terim'den Feghouli'ye özel görev
TERIM, Lazio karşısında Cicaldau- Morutan değişikliği dışında Marsilya 11'ini bozmayacak. Defansta Yedlin- Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Tek ön libero Taylan'ı Berkan tamamlayacak. Cicaldau, Koronavirüs'e yakalandığı için kadroda yer almadı. Feghouli ile özel olarak görüşen Fatih Terim, tecrübeli oyuncudan hücumları organize etmesini istedi

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