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Giriş Tarihi: 9.12.2021 17:31 Son Güncelleme: 9.12.2021 17:33

Medhi Benatia futbolu bıraktı! Karagümrük nedenini açıkladı...

Medhi Benatia futbolu bıraktı! Karagümrük nedenini açıkladı...

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, futbolu bıraktı. Karagümrük, resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla Benatia'nın ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını feshettiğini belirtti.

Süper Lig ekibi Karagümrük'ün, sezon başında transfer ettiği 34 yaşındaki stoper, Fatih Karagümrük'te 6 lig maçında forma giymişti. Deneyimli oyuncu, 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiç bir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir. Futbolda bu tarz insanlıların çoğalmasını diler ve kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Fas Milli Takımı'nın formasını 58 karşılaşmada terleten Benatia, kariyerinde Roma, Bayern Münih, Juventus ve Udinese gibi önemli Avrupa takımlarında top koşturdu.

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Medhi Benatia futbolu bıraktı! Karagümrük nedenini açıkladı...
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