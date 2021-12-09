Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza!
Giriş Tarihi: 9.12.2021 20:54

PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza!

AA
PFDK’dan 7 Süper Lig kulübüne ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 7 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Atakaş Hataysporlu bazı taraftarların, ligde Medipol Başakşehir ile oynadıkları karşılaşmada neden oldukları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edildiği belirtildi.

Yukatel Kayserisporlu bazı taraftarların da ligdeki Froport TAV Antalyaspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edildiği aktarıldı.

Kurulun, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, ve Yukatel Kayserispor'a 32'şer bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

Atakaş Hatayspor'un, Eyüpsporla oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 15 bin lira para cezasına çarptırıldığı vurgulandı.

Trabzonspor'a ise ligde Adana Demirsporla oynadıkları mücadelede stadyuma usulsüz seyirci alımından dolayı 150 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

PFDK'nin, Galatasaray'a da Altay maçı sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle de 32 bin olmak üzere toplamda 182 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz kritik maçta sahneye çıktı! Attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: 5 dakika uyarısı...
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde bekleyen büyük tehlike! Barcelona maçı sonrası...
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
Kılıçdaroğlu’na büyük saygısızlık
Son dakika: Şırnak'ta Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika | İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
Asgari ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? AGİ ile 2022 Asgari ücret zammı kaç lira, belli oldu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
PFDK'dan 7 Süper Lig kulübüne ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA