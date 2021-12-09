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Giriş Tarihi: 9.12.2021 17:48 Son Güncelleme: 9.12.2021 17:59

Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ta ilk adaylar arasındaydı! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması...

Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş’ta ilk adaylar arasındaydı! Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası deneyimli teknik adamın yerine gelecek isimler tartışılıyor. Alman basınında yer alan iddialara göre Beşiktaş'ın en güçlü adayı Daniel Farke. Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay'ın da adaylar arasında olduğu belirtiliyor. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından tüm gözler yerine gelecek yeni isme çevrildi. Siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor maçında takımı altyapı antrenörüne emanet edecekken, bir yandan da hoca adaylarını araştırıyor.

Beşiktaş'ın efsanelerinden Rıza Çalımbay'ın da siyah-beyazlı takımın teknik direktör adayları arasında bulunduğu söyleniyor.

Aktif olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşi programı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalımbay'a isminin Beşiktaş ile anılması konusunda görüşleri soruldu. Tecrübeli teknik adam, bu iddialar ile ilgili şu anda bi şey söylemenin mümkün olmadığını ve önlerindeki Galatasaray maçını düşündüklerini söyledi.

"HİÇBİRİNDEN HABERİM YOK"

Bir gazetecinin "Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü ile ilgili isminiz geçiyor ve basında yer aldı. Neler söylersiniz" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Benim şu an hiçbirinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ben antrenman yaptım ve antrenman biter bitmez söyleşiye geldim. Bu sorularla burada karşılaştım. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Önceliğimiz Galatasaray maçı. Sivas ve camia için çok önemli. Takımımız ve bizler için çok önemli. Tek düşüncemiz maçı iyi şekilde bitirmek" yanıtını verdi.

"TEK GAYEMİZ KAZANMAK"

Galatasaray maçına odaklandıklarını belirten Çalımbay, "Son iki maçımızı hem iyi skor alarak hem de iyi oynayarak kazandık. Gerçekten iyi bir yere geldik. Çok iyi bir takımla maç oynayacağız. Avrupa'da Türkiye'yi de en iyi şekilde temsil ediyorlar. Galatasaray takımı çok disiplinli bir takım. Bizim mutlaka bu maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor, çok ihtiyacımız var. Çünkü ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmemiz lazım. Tek gayemiz kendi taraftarımız önünde kazanmak. Taraftar desteğimiz de çok çok iyi olursa onlarla beraber bir zafer kazanacağız. Sivasspor kadro açısından sıkıntı yaşayabilir ama Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu var. İyi bir kadroları var ve onların bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum" diye konuştu.

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Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ta ilk adaylar arasındaydı! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması...
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