Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş’ta ilk adaylar arasındaydı! Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş açıklaması...

"TEK GAYEMİZ KAZANMAK"

Galatasaray maçına odaklandıklarını belirten Çalımbay, "Son iki maçımızı hem iyi skor alarak hem de iyi oynayarak kazandık. Gerçekten iyi bir yere geldik. Çok iyi bir takımla maç oynayacağız. Avrupa'da Türkiye'yi de en iyi şekilde temsil ediyorlar. Galatasaray takımı çok disiplinli bir takım. Bizim mutlaka bu maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor, çok ihtiyacımız var. Çünkü ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmemiz lazım. Tek gayemiz kendi taraftarımız önünde kazanmak. Taraftar desteğimiz de çok çok iyi olursa onlarla beraber bir zafer kazanacağız. Sivasspor kadro açısından sıkıntı yaşayabilir ama Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu var. İyi bir kadroları var ve onların bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum" diye konuştu.