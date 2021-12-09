Sergen Yalçın’ın karar günü

Dortmund dönüşü doğrudan evine giden ve kimsenin telefonlarını açmayan Yalçın ya bugün idmana çıkmayacak ya da devam edip, Kayseri maçında şansını deneyecek
İLETİŞİM KOPTU! Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kötü gidişin sorumluluğunu üstlendiğini dile getirse de zaman zaman topu oyuncularına atmasının, takımda huzursuzluğa neden olduğu ileri sürüldü. Sonuç itibarıyla geçen sezonçifte kupayı getiren aile havası bozulurken,teknik heyet ile futbolcular arasında iletişimsorununun had safhaya ulaştığı belirtildi. Oyuncuların, yaşadıkları rahatsızlıkları açık bir şekilde dile getiremedikleri ancak kendi aralarında sık sık içinde bulundukları durumu konuştukları ifade edildi.
Borussia Dortmund maçında yaşanan 5-0'lık hezimetle kazanamama serisi 8 maça çıkan ve tarihi hüsran yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da yenidenistifa kararını düşünmeyebaşladı. Yalçın, iki hafta önce 4-0 kaybedilen Giresun maçı sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşme yaparak ilk kez görevi bırakma ile karşı karşıya gelmişti. Dün Almanya'dan İstanbul'a dönüşteyönetimle hiç konuşmayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle birlikte uçakta durum değerlendirmesi yaptı. Teknik heyette ağır basanfikir ise bırakmak üzerine oldu.
12.00'DEN ÖNCE BİLDİRECEK
Sergen Yalçın da ekibine gün içerisinde durumu değerlendireceğini belirtti, İstanbul'a indikten sonra doğrudan evine gitti. Gün boyu yaşanan süreci ve içinde bulundukları durumu değerlendiren Yalçın, yakın çevresinin dahitelefonlarına çıkmazken, kararıyla ilgili kimseye bilgi vermedi. Yönetim de Yalçın'dan gelecek habere odaklandı. Tecrübeli teknik adam bugün saat 12.00'de yapılacak antrenman öncesi kararını bildirecek. Ya antrenmana çıkmadan Beşiktaş'a veda edecek ya da Kayserispor maçında son kez şansını deneyecek. AncakKayseri karşılaşmasına çıksa dahi puankaybında kesin olarak istifa edecek.
YÖNETİM B PLANINA BAŞLADI
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevi bırakma ihtimalinin artmasıyla B Planı hazırlıkları başladı. Yönetimde iki farklı fikir oluşmuş durumda. Önemli bir bölüm ve kulüp profesyonelleri genç ve başarıya aç bir yabancı teknik adam arzusunda. Son olarak Juventus'u çalıştıran ve şu an boşta olan Andrea Pirlo'nun listede yer aldığı bildirildi. Ayrıca Slaven Bilic'in de gündeme geldiği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bazı yöneticilerin ise yerli ve Beşiktaş'ı yakından tanıyan isimler üzerine odaklandığı ifade edildi. Siyah-beyazlılara iki kez şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş ile birlikte Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay'ın ismi dillendirilmeye başlandı.