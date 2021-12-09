Son dakika haberi... Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Herkesin 'Beşiktaş'tan bir şey olmaz' dediği dönemde iki kupa birden kazandı. Yaşanan süreçte çok ciddi yıpranmalar yaşandı. Hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa yaptık. İki hafta önce hocamıza güvendiğimizi belirtmiştik ama bugün itibariyle hocamız Beşiktaş'a daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de uygun gördük" dedi.