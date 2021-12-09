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Giriş Tarihi: 9.12.2021 14:06 Son Güncelleme: 9.12.2021 14:24

Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın açıklaması

Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan Sergen Yalçın açıklaması

Son dakika haberi... Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Herkesin 'Beşiktaş'tan bir şey olmaz' dediği dönemde iki kupa birden kazandı. Yaşanan süreçte çok ciddi yıpranmalar yaşandı. Hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa yaptık. İki hafta önce hocamıza güvendiğimizi belirtmiştik ama bugün itibariyle hocamız Beşiktaş'a daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de uygun gördük" dedi.

Son dakika haberi... Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Herkesin 'Beşiktaş'tan bir şey olmaz' dediği dönemde iki kupa birden kazandı. Yaşanan süreçte çok ciddi yıpranmalar yaşandı. Hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa yaptık. İki hafta önce hocamıza güvendiğimizi belirtmiştik ama bugün itibariyle hocamız Beşiktaş'a daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de uygun gördük" dedi.

İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları...

Zorlu bir süreçte göreve geldik. Sergen Yalçın hocamız da camianın evladı olarak doğru bir zamanda takımın başına geldi. '10 sene şampiyon olunamaz' denilen dönemde 2 kupa birden kazandık. Sezon başında 2 kupa almış bir takım olarak büyük beklenti içindeydik.

İyi bir kadro kurduk, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı için yola çıktık. Ancak zorlu bir süreç yaşadık ve beklenen başarı gelmedi. 2 hafta önce benzer bir görüşme yaptık ve yola devam etmesini istedik hocamızdan. Bugün ise camiaya daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi ve biz de bu isteği kabul ettik.

Sergen Yalçın hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. İyi bir şekilde yollarımızı ayırdık, bazen böyle süreçler olabiliyor. Bundan sonra takımı ayağa kaldırmak için çalışacağız.

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Teknik direktör konusunda B planımız yoktu zaten. Bundan sonrası için yoğun mesai yapacağız ve yeni hocayı göreve getireceğiz. Hocamızın 'Daha fazla zarar vermek istemiyorum' sözü bizi düşündüğünü gösteriyor. Bu ayrılık geçicidir. Biz oluruz ya da olmayız, Sergen Yalçın bir gün tekrar bu kapıdan içeri girecektir.

Bu hafta teknik direktör konusunda çalışmalar yapacağız. Yerli ya da yabancı olarak bakmıyoruz şu an. Zaten sezon ortası, kimler bize fayda sağlar, planlarımıza uyar buna bakacağız.

(Şenol Güneş iddiaları) İsim vermek şu aşamada doğru olmaz. Hiçbir isim üzerinde düşünme fırsatımız olmadı. Fenerbahçe derbisine kadar yeni hocamızı buluruz diye düşünüyorum. Hocamız oyuncularla görüştü ve veda etti.

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Son dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın açıklaması
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